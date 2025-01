'L'intoccabile': la rassegna web su Sinner

"Dominio", "capo" e "intoccabile": sono alcune delle definizioni che i quotidiani online in giro per il mondo hanno usato per descrivere il trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open con il successo per tre set a zero contro Sascha Zverev. Dalla Francia al Sud America, passando per Francia e Spagna, ecco la rassegna stampa web che celebra il n°1 del mondo

HIGHLIGHTS - PAROLE - RANKING ATP - CALENDARIO