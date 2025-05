Nel 2023, appena creato cardinale, Robert Francis Prevost aveva parlato del suo grande amore per il tennis sul portale dell'Ordine degli agostiniani. Un passato come dilettante: "Da quando ho iniziato questo lavoro non ho molto tempo, ma non vedo l'ora di tornare in campo" disse quel giorno, sorridendo

Il tennis, in America, è sempre stata una cosa seria . Dal mondo a stelle e strisce alcuni dei migliori di sempre: Andy Roddick è stato l'ultimo Born in the Usa ad essere numero uno del mondo. Prima ancora le leggende: la mitologica rivalità Agassi-Sampras, Jim Courier, John McEnroe, Jimmy Connors; ma anche Robert Francis Prevost ha un passato da tennista: da qualche ora è l'uomo più noto al mondo, da qualche ora è Papa Leone XIV. Della sua passione per il tennis ne parlò in una vecchia intervista del 2023 al sito augustinianorder.org , il 30 settembre, un giorno non qualunque: era quando Bergoglio lo aveva creato cardinale diacono di Santa Monica.

Quando disse: "Non vedo l'ora di tornare in campo"

Già nel 1977 Prevost era entrato nel noviziato dell'Ordine di Sant'Agostino, e proprio sul portale dell'Ordine degli agostiniani, il non ancora Papa aveva parlato anche della sua passione per lo sport: "Mi considero un tennista dilettante. Da quando ho lasciato il Perù - il suo viaggio inizia nel 1985 quando viene inviato nella missione agostiniana proprio in Sudamerica - ho avuto poche occasioni di allenarmi, quindi non vedo l'ora di tornare in campo (ride, ndr). Non che questo nuovo lavoro mi abbia lasciato molto tempo libero finora…". E ancora: "Mi piace molto anche leggere, fare lunghe passeggiate e viaggiare - spiegava il futuro Leone XIV - vedere e apprezzare posti nuovi e diversi. Come agostiniano, avere una comunità ricca, costruita sulla capacità di condividere con gli altri ciò che ci accade, di essere aperti agli altri, è stato uno dei doni più grandi che abbia ricevuto in questa vita".