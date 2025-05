Introduzione

Il 267° pontefice è Robert Francis Prevost, il primo Papa nordamericano della storia. Nato il 14 settembre 1955, a Chicago negli Stati Uniti, agostiniano e a lungo missionario in Perù, era stato creato cardinale da Bergoglio. In precedenza prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontifica commissione per l'America Latina, Leone XIV è stato anche uno sportivo: appassionato di tennis, lo ha praticato da dilettante



LEONE XIV È IL NUOVO PAPA: IL RACCONTO DELLA GIORNATA