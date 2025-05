Al termine del match perso contro Jannik Sinner, il Roland Garros ha reso omaggio a Richard Gasquet. Il francese ha infatti giocato la sua ultima partita da tennista, chiudendo una lunghissima carriera (in cui sono arrivati 16 titoli Atp). Di seguito le foto più belle del saluto del Philippe-Chartrier al 38enne. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

LA CRONACA DI SINNER-GASQUET