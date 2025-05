Gigante si ferma al 3° turno: vince Shelton

Si ferma al terzo turno la corsa di Matteo Gigante, battuto in tre set dal n. 13 al mondo Ben Shelton. Resta un torneo indimenticabile per il romano, certo del nuovo best ranking da n. 129 al mondo. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW RISULTATI LIVE

Finisce tra gli applausi del Simonne Mathieu l'avventura di Matteo Gigante al Roland Garros. L'azzurro si ferma al 3° turno, battuto in tre set dal n. 13 al mondo Ben Shelton: 6-3, 6-3, 6-4 il punteggio in 2 ore e 21 minuti di gioco. Un risultato che non cancella lo straordinario percorso di Gigante, arrivato al terzo turno Slam per la prima volta in carriera, partendo dalle qualificazioni. Matteo ha fatto partita alla pari nel terzo set dopo due parziali in controllo per Shelton che ha espresso per lunghi tratti un tennis di alto livello.

La cronaca del match La partenza è ottima per Shelton che già nel quarto game conquista il break: Gigante annulla tre palle break, ma dopo la seconda parità commette due errori gratuiti. A pesare nel primo set sono i diversi errori del romano che chiude il parziale con 14 gratuiti, ma anche 6 su 14 con la seconda di servizio. Shelton perde appena cinque punti alla battuta nel parziale, chiuso in 44 minuti. Gigante stenta a reagire e all'inizio del secondo set non riesce a trovare soluzioni al gioco potente e aggressivo dell'americano: il risultato è un doppio break di vantaggio per Shelton. Dal 4-0 per il n. 13 al mondo, però, arriva una reazione di Gigante che recupera uno dei due break, ma nel nono gioco perde ancora una volta il servizio. Il terzo set è il più equilibrato, quello giocato meglio da Gigante che trova due palle break in risposta, entrambe annullate da Shelton. Decisivo è il decimo game, in cui l'americano chiude al secondo match point.