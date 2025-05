Paolini agli ottavi: Starodubtseva ko in 2 set

Nona vittoria consecutiva per Paolini che batte in due set l'ucraina Starodubtseva e raggiunge gli ottavi a Parigi per il secondo anno consecutivo. Jasmine tornerà in campo domenica contro Pera o Svitolina. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

