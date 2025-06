Continua la festa del Psg per la vittoria della Champions League. Nella giornata di oggi, prima dell'inizio della sfida degli ottavi tra Djokovic e Norrie, Ousmane Dembélé ha fatto il suo ingresso sul Philippe Chatrier con in mano il trofeo vinto sabato sera in finale contro l'Inter. Immancabile l'ovazione da parte del pubblico. Oltre Dembélé, presente in tribuna anche il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

