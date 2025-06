A Wimbledon (ore 11) è il giorno del sorteggio dei tabelloni. L'Italia al via con 11 azzurri nel torneo maschile: Sinner guida il seeding, tra le teste di serie anche Musetti, Berrettini e Cobolli. Nel torneo femminile attesa per Paolini, testa di serie n. 4. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 giugno al 13 luglio