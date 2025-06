Sinner sfiderà al 1° turno Luca Nardi in quello che sarà un derby azzurro. Musetti, che potrebbe incontrare Sinner ai quarti di finale, affronterà Basilashvili, mentre Berrettini e Cobolli se la vedranno contro Majchrzak e Zhukayev. Durissima per Fognini che trova Carlos Alcaraz. Nel femminile, Paolini (che è nel lato di tabellone di Sabalenka) debutterà contro Sevastova. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 giugno al 13 luglio

RISULTATI LIVE - PAOLINI-SWIATEK LIVE