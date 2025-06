Fognini-Alcaraz lunedì, Sinner debutta martedì

Jannik Sinner debutterà a Wimbledon contro Luca Nardi nella giornata di martedì 1° luglio. Con lui, tra gli italiani, anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Lunedì 30 giugno, invece, toccherà a sei azzurri tra cui Fabio Fognini (che sfida Alcaraz) e Berrettini, oltre a Paolini nel femminile. Qui il calendario completo del primo turno di Wimbledon. Il torneo è in diretta su Sky Sport (con 11 canali!) e in streaming su NOW dal 30 giugno al 13 luglio

IL TABELLONE DI WIMBLEDON