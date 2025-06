Ormai è tutto pronto per l'inizio di Wimbledon: si parte lunedì 30 giugno con ben 7 italiani in campo, tra cui Berrettini, Fognini (che sfida Alcaraz) e Paolini. Martedì 1° luglio, invece, toccherà a Sinner e a Musetti. Wimbledon è in diretta su Sky Sport (con 11 canali dedicati!) e in streaming su NOW dal 30 giugno al 13 luglio

Ultimi allenamenti sull'erba per Sinner. L'attenzione sugli aggiustamenti tecnici e via. Si parte. 11 italiani in tabellone nel maschile, 3 nel femminile. Tutta l'eccellenza del tennis in campo. Benvenuti a Wimbledon. Dove il campione uscente Carlos Alcaraz apre da tradizione il programma sul Center Court affrontando Fabio Fognini. Numero 130 al mondo e a 38 anni al passo d'addio sull'erba inglese, già battuto due volte su due dallo spagnolo nei precedenti. Alcaraz cerca il terzo titolo nel Tempio e aspetta in finale il n.1 al mondo. Una lunga vigilia monopolizzata dai due fenomeni mondiali. Sinner e Alcaraz a dividersi la scena. La finale del Roland Garros rimane lo spettacolo strepitoso ancora negli occhi di tutti. Dalla terra all'erba giocando come è possibile fare solo in Paradiso. Questo oggi, e nel prossimo decennio, garantiscono i due titani avvolti da una rivalità magnetica. Con Sinner all'inseguimento del primo titolo a Church Road, cercando qualcosa di nuovo nel ricambio destinato a esserci presto dentro il suo team.