Paolini guida l'Italia: i team per le BJK Finals

Diramata la lista con le pre convocate per le Finals di Billie Jean King Cup, in programma a settembre a Shenzhen (Cina). L'Italia, capitanata da Tathiana Garbin e campione in carica, si presenterà con Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani. Le azzurre in campo il 16 settembre nei quarti di finale contro la Cina