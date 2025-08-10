Paolini al 3° turno: battuta Sakkari in due set

Il WTA 1000 di Cincinnati inizia con una vittoria importante per Jasmine Paolini. Reduce dal brutto ko in Canada con la giapponese Ito, l'azzurra ha ritrovato il sorriso sul cemento statunitense grazie al successo su Maria Sakkari con un doppio 7-6 in più di due ore di gioco. Un risultato importante, soprattutto perché pochi mesi fa Jasmine aveva conquistato appena tre game contro la greca sulla terra rossa di Madrid. Stavolta il copione è stato diverso: una partita complicata, ma con due set dall'andamento differente. Nel primo Paolini era avanti 5-1 con due break di svantaggio e non ha sfruttato quattro set point in risposta nell'ottavo game. Sakkari è rientrata in partita, ma Jasmine è stata brava a resettare all'inizio del tiebreak, dominato con un netto 7-2. Il secondo set, invece, è stato sempre on serve fino al secondo tiebreak dell'incontro. Paolini è salita rapidamente sul 6-0 (sfruttando i tanti errori dell'avversaria), ma non ha sfruttato i primi cinque match point. Decisiva la sesta occasione, convertita grazie a un doppio fallo di Sakkari. L'azzurra tornerà in campo martedì per il 3° turno contro la statunitense Ashlyn Krueger, n. 35 al mondo, che ha superato in tre set la lettone Sevastova.

