Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner-Mannarino all'Atp Cincinnati, dove vedere in tv e streaming

atp cincinnati

L'azzurro affronterà Adrian Mannarino per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il match, in programma nella giornata di mercoledì 13 agosto come 2° incontro dalle 17, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Dopo la vittoria contro Gabriel Diallo al terzo turno, Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 1 al mondo affronterà agli ottavi di finale il francese Adrian Mannarino (numero 89 del ranking Atp). Il match è in programma nella giornata di mercoledì 13 agosto sul campo Centrale del Lindner Family Tennis Center di Mason come 2° incontro dalle 17 e sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul sito skysport.it la cronaca testuale della sfida. 

Approfondimento

Il tabellone di Sinner al Masters 1000 di Cincinnati

I precedenti tra Sinner e Mannarino

Non sarà una sfida inedita. Sinner e Mannarino si sono infatti incontrati già tre volte in carriera, sempre sul cemento e con Sinner sempre vincitore. L'ultimo scontro risale al 3° turno di Indian Wells nel 2023, in cui l'azzurro vinse con il punteggio di 7-6, 6-4.

  • Masters 1000 Indian Wells 2023, 3° turno: Sinner b. Mannarino 7-6, 6-4
  • Masters 1000 Toronto 2022, 3° turno: Sinner b. Mannarino 2-6, 6-4, 6-2
  • Atp 250 Sofia 2020, semifinale: Sinner b. Mannarino 6-3, 7-5

Approfondimento

Mannarino, chi è il prossimo avversario di Sinner

Cincinnati Open, il programma di mercoledì su Sky Sport

  • Sky Sport Tennis e NOW: dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
  • Sky Sport Max e NOW: dalle 17 a fine giornata
  • Sky Sport Uno e NOW: dalle 17 alle 20 e dalle 24 a fine giornata

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Mannarino LIVE mercoledì su Sky Sport

atp cincinnati

L'azzurro affronterà Adrian Mannarino per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il...

Alcaraz agli ottavi: Medjedovic ko in due set

atp cincinnati

Lo spagnolo conquista la 50^ vittoria stagionale per il quarto anno consecutivo ed è agli ottavi...

Mensik si ritira, Nardi agli ottavi contro Alcaraz

atp cincinnati

A seguito del ritiro di Mensik (che era sotto 6-2, 2-1) per un problema fisico, Luca Nardi è agli...

Paolini agli ottavi: battuta Krueger 7-6, 6-1

wta cincinnati

L'azzurra ha battuto 7-6, 6-1 l'americana Ashlyn Krueger (numero 35 al mondo) in un'ora e 29...

Paolini, Nardi e Bronzetti in campo: il programma

atp cincinnati

Nel femminile Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti affrontano rispettivamente Krueger e Ostapenko....
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS