Sinner-Mannarino LIVE mercoledì su Sky Sport

Sinner-Mannarino all'Atp Cincinnati, dove vedere in tv e streamingatp cincinnati
L'azzurro affronterà Adrian Mannarino per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il match, in programma nella giornata di mercoledì 13 agosto come 2° incontro dalle 17, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Dopo la vittoria contro Gabriel Diallo al terzo turno, Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 1 al mondo affronterà agli ottavi di finale il francese Adrian Mannarino (numero 89 del ranking Atp). Il match è in programma nella giornata di mercoledì 13 agosto sul campo Centrale del Lindner Family Tennis Center di Mason come 2° incontro dalle 17 e sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul sito skysport.it la cronaca testuale della sfida.
Approfondimento
Il tabellone di Sinner al Masters 1000 di Cincinnati
I precedenti tra Sinner e Mannarino
Non sarà una sfida inedita. Sinner e Mannarino si sono infatti incontrati già tre volte in carriera, sempre sul cemento e con Sinner sempre vincitore. L'ultimo scontro risale al 3° turno di Indian Wells nel 2023, in cui l'azzurro vinse con il punteggio di 7-6, 6-4.
- Masters 1000 Indian Wells 2023, 3° turno: Sinner b. Mannarino 7-6, 6-4
- Masters 1000 Toronto 2022, 3° turno: Sinner b. Mannarino 2-6, 6-4, 6-2
- Atp 250 Sofia 2020, semifinale: Sinner b. Mannarino 6-3, 7-5
Approfondimento
Mannarino, chi è il prossimo avversario di Sinner
Cincinnati Open, il programma di mercoledì su Sky Sport
- Sky Sport Tennis e NOW: dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
- Sky Sport Max e NOW: dalle 17 a fine giornata
- Sky Sport Uno e NOW: dalle 17 alle 20 e dalle 24 a fine giornata