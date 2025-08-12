Sinner-Mannarino LIVE mercoledì su Sky Sport

L'azzurro affronterà Adrian Mannarino per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il match, in programma nella giornata di mercoledì 13 agosto come 2° incontro dalle 17, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo la vittoria contro Gabriel Diallo al terzo turno, Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 1 al mondo affronterà agli ottavi di finale il francese Adrian Mannarino (numero 89 del ranking Atp). Il match è in programma nella giornata di mercoledì 13 agosto sul campo Centrale del Lindner Family Tennis Center di Mason come 2° incontro dalle 17 e sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul sito skysport.it la cronaca testuale della sfida.