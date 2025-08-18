Sinner-Alcaraz, le foto della finale di Cincinnati

Dura pochissimo la finale a Cincinnati tra Sinner e Alcaraz. Il numero uno del mondo è costretto al ritiro sotto 5-0 nel primo set per motivi di salute. Dall'inizio è apparso subito sofferente e alla fine ha spiegato: "Mi sono sentito poco bene ieri e nella notte sono peggiorato". Alcaraz, campione senza festeggiare, molto dispiaciuto e preoccupato per il rivale. Di seguito, il racconto fotografico di quanto successo al Lindner Family Tennis Center

