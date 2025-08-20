Jannik si è dovuto arrendere dopo appena venti minuti nella finale con Alcaraz di Cincinnati per problemi fisici. A distanza di pochi giorni dal match arriva la conferma dell'allenatore Cahill: "È stato un virus a costringerlo al ritiro, ora si sente un po' meglio e dovrebbe tornare in campo a breve" ha detto alla Espn

"Jannik ha sofferto un virus che lo ha costretto al ritiro contro Alcaraz lunedì. Ora si sente un po' meglio, oggi riposerà e dovrebbe tornare in campo giovedì. Siamo fiduciosi che starà bene". A dirlo e a confermare i motivi del forfait immediato nella finale di Cincinnati è stato direttamente Darren Cahill, cioè l'allenatore dello stesso Jannik Sinner. Nella finalissima del 1000 americano contro lo spagnolo Alcaraz il match era durato appena venti minuti, prima che il numero uno al mondo fosse costretto al ritiro dopo un inizio di match assolutamente irriconoscibile, in cui Alcaraz era volato sul 5-0.