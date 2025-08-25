Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner-Kopriva agli US Open, dove vedere in tv e streaming

us open

Jannik Sinner torna in campo martedì 26 agosto dopo il ritiro nella finale di Cincinnati per il suo debutto agli US Open, di cui detiene il titolo: il n°1 del mondo affronta il ceco Vit Kopriva. Il match (2° dalle 17.30) è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

US OPEN, RISULTATI LIVE

Jannik Sinner torna in campo per la prima volta dopo il ritiro nella finale del Masters di Cincinnati contro Alcaraz. Martedì 26 agosto (secondo match sul Centrale dalle ore 17.30), il n°1 del mondo debutta agli US Open affrontando al 1° turno il ceco Vit Kopriva, n°87 del ranking. Il match sarà in diretta su  Sky Sport e in streaming su NOW

Sinner-Kopriva, i precedenti

Sarà un confronto inedito quello tra i due giocatori, che non si sono mai affrontati in precedenza. Sinner ha un record stagionale di 31 vittorie e 4 sconfitte, con due titoli all'attivo: Australian Open e Wimbledon. Kopriva ha raggiunto per la prima volta un 2° turno a livello Slam in questo 2025, riuscendo a vincere un match al Roland Garros. 

Approfondimento

Kopriva, chi è l'avversario di Sinner al 1° turno

Il programma su Sky Sport di martedì 26 agosto

  • dalle 17 alle 5.30: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e NOW
  • alle 16.30: Sky Tennis Show Sky su Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
  • alle 00.30: Sky Tennis Show su Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

Approfondimento

Sinner-Kopriva LIVE martedì alle 19 su Sky

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Kopriva martedì LIVE su Sky Sport

us open

Jannik Sinner torna in campo martedì 26 agosto dopo il ritiro nella finale di Cincinnati per il...

Alcaraz e 4 azzurri: il programma di oggi su Sky

us open

Seconda giornata a Flushing Meadows con ancora tanto azzurro in campo. Attesa per il derby di 1°...

Paolini al 2° turno: Aiava battuta 6-2, 7-6

us open

Parte con il piede giusto la corsa di Jasmine Paolini agli US Open. L'ottava testa di serie del...

Djokovic e Fritz al 2° turno, eliminato Medvedev

us open

Novak Djokovic al 2° turno a Flushing Meadows dopo il successo in 3 set contro Tien: "Sono...

Darderi al 2° turno, Nardi subito eliminato

us open

Partenza praticamente perfetta di Luciano Darderi, che al 1° turno si sbarazza dell'australiano...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS