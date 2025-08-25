Sinner-Kopriva martedì LIVE su Sky Sport

Jannik Sinner torna in campo martedì 26 agosto dopo il ritiro nella finale di Cincinnati per il suo debutto agli US Open, di cui detiene il titolo: il n°1 del mondo affronta il ceco Vit Kopriva. Il match (2° dalle 17.30) è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Jannik Sinner torna in campo per la prima volta dopo il ritiro nella finale del Masters di Cincinnati contro Alcaraz. Martedì 26 agosto (secondo match sul Centrale dalle ore 17.30), il n°1 del mondo debutta agli US Open affrontando al 1° turno il ceco Vit Kopriva , n°87 del ranking. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Sinner-Kopriva, i precedenti

Sarà un confronto inedito quello tra i due giocatori, che non si sono mai affrontati in precedenza. Sinner ha un record stagionale di 31 vittorie e 4 sconfitte, con due titoli all'attivo: Australian Open e Wimbledon. Kopriva ha raggiunto per la prima volta un 2° turno a livello Slam in questo 2025, riuscendo a vincere un match al Roland Garros.