US Open, i risultati di oggi: Shelton si ritira per un problema alla spalla

us open

Ben Shelton costretto al ritiro nel match di terzo turno contro Adrian Mannarino, fermato nel quarto set da un problema alla spalla sinistra. Il francese, a 37 anni, accede così agli ottavi a New York per la prima volta in carriera. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 7 settembre

RISULTATI LIVE

Finisce in lacrime lo US Open di Ben Shelton. Lo statunitense si è ritirato nel match di terzo turno contro Adrian Mannarino, fermato da un infortunio alla spalla sinistra. Un problema che Shelton ha iniziato ad accusare all'inizio del quarto set, tanto da chiedere un medical time-out durante un game. Poi alla fine del parziale, perso 6-4, lo statunitense ha scelto di ritirarsi per evitare problemi più gravi. Mannarino avanza così per la prima volta in carriera agli ottavi di finale degli US Open dove affronterà Jiri Lehecka, n. 20 del seeding, che ha battuto il belga Collignon con un triplo 6-4.

Alcaraz agli ottavi: Darderi battuto in tre set

US Open, i risultati di venerdì

UOMINI

  • [6] Shelton (Usa) - Mannarino (Fra) 6-3, 3-6, 6-4, 4-6 ret.
  • [20] Lehecka (Cze) - Collignon (Bel) 6-4, 6-4, 6-4
  • Bonzi (Fra) - Rinderknech (Fra) 6-4, 3-6, 3-6, 2-6

DONNE

  • [4] Pegula (Usa) - Azarenka 6-1, 7-5
  • [9] Rybakina (Kaz) - Raducanu (Gbr) 6-1, 6-2
  • [19] Mertens (Bel) - Bucsa (Esp) 6-3, 5-7, 3-6

Musetti-Cobolli sabato alle 17 LIVE su Sky Sport

us open

Derby azzurro a Flushing Meadows tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Amici fuori dal campo,...

Sinner-Shapovalov LIVE sabato su Sky Sport

us open

Sinner ritrova Shapovalov quattro anni dopo l'unico precedente, vinto dal canadese a Melbourne....

Paolini eliminata al 3° turno: vince Vondrousova

us open

Paolini saluta New York, battuta al terzo turno da Vondrousova con il punteggio di 7-6, 6-1 in...

Alcaraz agli ottavi: Darderi battuto in tre set

us open

Alcaraz stacca il pass per gli ottavi degli US Open battendo Luciano Darderi con lo score di 6-2,...
