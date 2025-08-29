Shelton si ritira per un problema alla spalla

Ben Shelton costretto al ritiro nel match di terzo turno contro Adrian Mannarino, fermato nel quarto set da un problema alla spalla sinistra. Il francese, a 37 anni, accede così agli ottavi a New York per la prima volta in carriera. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 7 settembre

Finisce in lacrime lo US Open di Ben Shelton. Lo statunitense si è ritirato nel match di terzo turno contro Adrian Mannarino, fermato da un infortunio alla spalla sinistra. Un problema che Shelton ha iniziato ad accusare all'inizio del quarto set, tanto da chiedere un medical time-out durante un game. Poi alla fine del parziale, perso 6-4, lo statunitense ha scelto di ritirarsi per evitare problemi più gravi. Mannarino avanza così per la prima volta in carriera agli ottavi di finale degli US Open dove affronterà Jiri Lehecka, n. 20 del seeding, che ha battuto il belga Collignon con un triplo 6-4.