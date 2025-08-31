Dove vedere Sinner-Bublik

Sinner-Bublik agli US Open, dove vedere in tv e streamingus open
Il numero 1 al mondo sfida la testa di serie numero 23 Bublik agli ottavi di finale dello US Open. Il match, in programma alla 1 di notte tra lunedì 1 e martedì 2 settembre, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Dopo la vittoria in rimonta contro Shapovalov, Jannik Sinner si prepara a tornare in campo per gli ottavi di finale dello US Open. Il numero 1 al mondo sfiderà Aleksandr Bublik (testa di serie numero 23). Il 28enne è reduce dalla vittoria contro Tommy Paul al terzo turno e si prepara ad affrontare Sinner senza aver ancora perso un turno al servizio da inizio Slam. Il match, in programma alla 1 di notte tra lunedì 1 e martedì 2 settembre, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Approfondimento
Sinner 4° più giovane con 20 successi in ogni Slam
I precedenti
- 2021 - Dubai (R32): Sinner b. Bublik 2-6, 7-6, 6-4
- 2021 - Miami (QF): Sinner b. Bublik 7-6, 6-4
- 2023 - 's-Hertogenbosch (R16): Sinner b. Bublik 6-4, 6-2
- 2023 - Halle (QF): Bublik b. Sinner 7-5, 2-0 ret.
- 2025 - Roland Garros (QF): Sinner b. Bublik 6-1, 7-5, 6-0
- 2025 - Halle (R16): Bublik b. Sinner 3-6, 6-3, 6-4
Tra i due sarà la terza sfida di questo 2025, la settima in totale. Sinner ha vinto il primo match giocato quest'anno al Roland Garros in tre set (6-1, 7-5, 6-0), mentre Bublik ha sconfitto il numero 1 al mondo al secondo turno di Halle nel mese di giugno. Jannik è avanti nei precedenti con 4 vittorie a 2.