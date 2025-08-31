Dove vedere Sinner-Bublik

Il numero 1 al mondo sfida la testa di serie numero 23 Bublik agli ottavi di finale dello US Open. Il match, in programma alla 1 di notte tra lunedì 1 e martedì 2 settembre, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo la vittoria in rimonta contro Shapovalov, Jannik Sinner si prepara a tornare in campo per gli ottavi di finale dello US Open. Il numero 1 al mondo sfiderà Aleksandr Bublik (testa di serie numero 23). Il 28enne è reduce dalla vittoria contro Tommy Paul al terzo turno e si prepara ad affrontare Sinner senza aver ancora perso un turno al servizio da inizio Slam. Il match, in programma alla 1 di notte tra lunedì 1 e martedì 2 settembre, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.