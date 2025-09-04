Sinner-Auger Aliassime LIVE venerdì notte all'1

Jannik Sinner torna in campo per la semifinale degli US Open. Il numero 1 al mondo affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime (testa di serie numero 25). Il match, in programma all'1 di notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Dopo i quarti di finale dello scorso 14 agosto al Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner ritrova Auger-Aliassime. Questa volta i due si affronteranno in semifinale agli US Open. Il numero 1 al mondo è reduce dalla vittoria contro Lorenzo Musetti ai quarti con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2 e ha conquistato la sua 5^ semifinale Slam consecutiva (diventando così il secondo più giovane di sempre a raggiungere le semifinali in tutti gli Slam nella stessa stagione). Auger-Aliassime, testa di serie numero 25 a Flushing Meadows e alla sua seconda semifinale in un Major, viene dal successo in quattro set contro l'australiano Alex De Minaur (4-6, 7-6, 7-5, 7-6). Il match, in programma all'1 di notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.