Sinner-Auger Aliassime LIVE venerdì notte all'1

Sinner-Auger Aliassime agli US Open, dove vedere in tv e streaming
Jannik Sinner torna in campo per la semifinale degli US Open. Il numero 1 al mondo affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime (testa di serie numero 25). Il match, in programma all'1 di notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Dopo i quarti di finale dello scorso 14 agosto al Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner ritrova Auger-Aliassime. Questa volta i due si affronteranno in semifinale agli US Open. Il numero 1 al mondo è reduce dalla vittoria contro Lorenzo Musetti ai quarti con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2 e ha conquistato la sua 5^ semifinale Slam consecutiva (diventando così il secondo più giovane di sempre a raggiungere le semifinali in tutti gli Slam nella stessa stagione). Auger-Aliassime, testa di serie numero 25 a Flushing Meadows e alla sua seconda semifinale in un Major, viene dal successo in quattro set contro l'australiano Alex De Minaur (4-6, 7-6, 7-5, 7-6). Il match, in programma all'1 di notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
I precedenti
- 2025 - Cincinnati (QF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-0, 6-2
- 2022 - Cincinnati (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 2-6, 7-6, 6-1
- 2022 - Madrid (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 6-1, 6-2
I precedenti sono in favore di Auger-Aliassime, avanti 2-1 su Sinner grazie alle due vittorie ottenute entrambe nel 2022. L'ultima sfida giocata tra di loro risale allo scorso 14 agosto, quando nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati Jannik ha sconfitto il canadese con un netto 6-0, 6-2.