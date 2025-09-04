Sinner-Musetti LIVE più tardi su Sky Sport Uno

Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Davis, dice la sua in vista del derby azzurro a New York tra Sinner e Musetti: "E' sempre speciale assistere a una gara simile tra due italiani. Visto il momento di forma, è un peccato che arrivi così presto, poteva esserci anche più avanti. Ma stiamo vivendo un momento magico e non è scontato. Musetti ha fatto un salto mentale, resta sempre nella partita, Jannik vuole sempre migliorare. Sono due stili diversi, sarà una partita bellissima. Che bello averli insieme in Nazionale... ".