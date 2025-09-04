Sinner-Musetti LIVE più tardi su Sky Sport Uno

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner-Musetti agli US Open, il risultato in diretta live della partita

live us open

Jannik Sinner affronta Lorenzo Musetti in un derby tutto azzurro a Flushing Meadows: in palio la semifinale agli US Open contro il canadese Auger-Aliassime. Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW al termine di Osaka-Muchova, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RISULTATI LIVE - SINNER-MUSETTI, RIVIVI L'AVVICINAMENTO

in evidenza

SINNER-MUSETTI LIVE DOPO OSAKA-MUCHOVA SU SKY SPORT UNO

  • Solo su Sky il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.
  • Guarda Sinner-Musetti su Sky o in streaming su NOW
LIVE

Il cammino di Sinner

  • 1° turno: vs Kopriva 6-1, 6-1, 6-2
  • 2° turno: vs Popyrin 6-3, 6-2, 6-2
  • 3° turno: vs Shapovalov 5-7, 6-4, 6-3, 6-3
  • Ottavi: vs Bublik 6-1, 6-1, 6-1

Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Davis, dice la sua in vista del derby azzurro a New York tra Sinner e Musetti: "E' sempre speciale assistere a una gara simile tra due italiani. Visto il momento di forma, è un peccato che arrivi così presto, poteva esserci anche più avanti. Ma stiamo vivendo un momento magico e non è scontato. Musetti ha fatto un salto mentale, resta sempre nella partita, Jannik vuole sempre migliorare. Sono due stili diversi, sarà una partita bellissima. Che bello averli insieme in Nazionale... ".

Volandri: 'Avrei voluto vedere questo derby più avanti'

Volandri: 'Avrei voluto vedere questo derby più avanti'

Vai al contenuto

Sinner: "Con Musetti sarà una partita speciale"

Le parole di Sinner dopo la vittoria su Bublik: "Con Sasha ci conosciamo bene, abbiamo avuto delle belle battaglie quest'anno. Oggi non ha servito bene come fa di solito, quindi il fatto di avergli strappato il servizio a ogni inizio parziale mi ha dato fiducia". Ora il derby con Musetti: "Lorenzo è tra i più grandi talenti del nostro sport. Per il tennis italiano è bellissimo avere sicuramente un giocatore in semifinale"

Osaka-Muchova posticipata di 20' per consentire al pubblico di defluire dal Centrale. Inizierà dunque alla 1.20 ora italiana

Sinner-Bublik: highlights US Open

Jannik Sinner è reduce dalla vittoria netta contro Sascha Bublik. Ilnumero 1 al mondo ha vinto con i parziali di 6-1, 6-1, 6-1 in appena un'ora a 20!

Sinner-Musetti, il warm-up in vista del derby agli US Open

A poche ore dal via del derby d'Italia valido per i quarti di finale degli US Open, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono scesi in campo uno di fianco all'altro a Flushing Meadows per il consueto warm-up. Guarda il video con le ultime news dell'inviata a New York, Dalila Setti

Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla sulla sfida in programma sull'Arthur Ashe Stadium.

Giornata conclusiva dei quarti di finale allo US Open. In campo il numero 1 al mondo Jannik Sinner che Lorenzo Musetti in un derby tutto azzurro.

Il match, in programma come 2° dalla 1 di notte, sarà  in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Musetti LIVE più tardi su Sky Sport Uno

live us open

Jannik Sinner affronta Lorenzo Musetti in un derby tutto azzurro a Flushing Meadows: in palio la...

Sinner-Musetti, rivivi la giornata verso il derby

us open

Giornata storica per il tennis italiano: per la prima volta due azzurri si affrontano in un...

Tartarini: "Derby tra Musetti e Sinner è storia"

us open

Si va esaurendo il countdown verso il derby dei quarti di finale tra Sinner e Musetti....

Sinner-Musetti e non solo: il programma di oggi

us open

Si completa il quadro dei quarti di finale a Flushing Meadows, con tutti gli occhi puntati sul...

Djokovic batte Fritz: in semifinale con Alcaraz

US OPEN

Carlos Alcaraz torna in semifinale agli US Open: il numero 2 del mondo batte in tre set il ceco...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS