Donald Trump sarà sugli spalti domenica per assistere alla finale maschile dello US Open a Flushing Meadows. La Casa Bianca ha confermato che il presidente degli Stati Uniti farà una trasferta in giornata nel Queens, con rientro a Washington al termine dell'incontro, che inizierà alle 14 locali (le 20 in Italia). Per Trump sarà un ritorno a Flushing Meadows dopo dieci anni di assenza. L'ultima apparizione risale a settembre 2015, quando fu accolto dai 'buu' del pubblico durante il quarti di finale, poco dopo l'avvio della sua campagna per le presidenziali del 2016. In passato, la Trump Organization disponeva di una suite privata all'Arthur Ashe Stadium, sospesa però nel 2017, durante il primo anno del suo mandato. Proprio in quegli anni si stava consumando la "rottura" tra il tycoon e la sua città natale, con il trasferimento definitivo da New York a Mar-a-Lago, in Florida, ufficializzato nel 2019.