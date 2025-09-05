- Guarda Alcaraz-Djokovic e Sinner-Auger Aliassime LIVE su Sky o in streaming su NOW
- Solo su Sky il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.
Sinner-Auger Aliassime agli Us Open 2025: oggi la semifinale. Le news live
È il giorno delle semifinali allo US Open. Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime in campo questa notte all'1 sull'Arthur Ashe Stadium e in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Prima di loro toccherà ad Alcaraz e Djokovic (ore 21). Il warm up di Jannik alle 22. Intanto Trump tornerà a Flushing Meadows dopo 10 anni: sarà presente alla finale di domenica. Qui tutte le news di oggi in tempo reale da New York
in evidenza
La rivelazione a Espn: come Sinner 'legge' i servizi avversari
Due giorni fa, ospite di Espn, Jannik ha spiegato con una naturalezza disarmante uno dei suoi punti di forza: come riesca a capire la traiettoria di un servizio dal lancio della pallina o dal movimento delle spalle del suo avversario. "Cerco di vedere le piccole differenze - ha spiegato - quando l'avversario serve largo, quando serve a metà campo, se gira leggermente di più le spalle, dove lancia la pallina. E poi provo anche a prevedere, dipende dalla percentuale di gioco del mio avversario". "I professionisti riescono spesso a capire il servizio avversario dal lancio della palla e dal movimento delle spalle - spiega il talent Sky Stefano Pescosolido -, ma farlo alla velocità di Jannik è tutta un’altra cosa. Probabilmente in questo lo aiuta la collaborazione con Riccardo Ceccarelli, mental coach che allena anche i campioni di Formula Uno".
Il cammino di Sinner allo US Open
Il meglio del derby con Musetti
Nel video le azioni più belle della sfida ai quarti tra Sinner e Musetti (il trentesimo derby italiano nella storia degli Slam, ma il primo nei quarti di un major). Con la vittoria Sinner è salito a 16 vittorie in altrettanti incontri contro altri italiani nel circuito maggiore. "Credo che tutta l'Italia possa essere contenta di avere giocatori del genere – aveva detto Jannik subito dopo il match -. Queste partite le sentiamo in modo diverso. Un conto è giocare un derby al 2° turno, un altro è farlo nei quarti di finale di uno Slam. Sappiamo quanta gente a casa ci supporta e ci dà tanta energia positiva. Vi ringraziamo per questo. E’ bellissimo essere italiani".
Il ruolo dello sport in questo secondo mandato di Trump
Dall’inizio del suo secondo mandato, Trump sta provando a rendere lo sport sempre più centrale nella sua agenda pubblica, partecipando a diversi eventi con grande richiamo di pubblico. Ha assistito al Super Bowl a New Orleans, alla Daytona 500 in Florida, a incontri Ufc a Miami e Newark, ai campionati Ncaa di wrestling a Philadelphia e alla finale del Mondiale per Club Fifa a East Rutherford, nel New Jersey. L'ultimo leader americano ad assistere dal vivo a una finale degli US Open era stato Bill Clinton nel 2000, mentre nel 2023 Barack Obama aveva presenziato alla partita inaugurale del torneo assieme alla moglie Michelle.
Per la finale di domenica ci sarà anche Donald Trump
Donald Trump sarà sugli spalti domenica per assistere alla finale maschile dello US Open a Flushing Meadows. La Casa Bianca ha confermato che il presidente degli Stati Uniti farà una trasferta in giornata nel Queens, con rientro a Washington al termine dell'incontro, che inizierà alle 14 locali (le 20 in Italia). Per Trump sarà un ritorno a Flushing Meadows dopo dieci anni di assenza. L'ultima apparizione risale a settembre 2015, quando fu accolto dai 'buu' del pubblico durante il quarti di finale, poco dopo l'avvio della sua campagna per le presidenziali del 2016. In passato, la Trump Organization disponeva di una suite privata all'Arthur Ashe Stadium, sospesa però nel 2017, durante il primo anno del suo mandato. Proprio in quegli anni si stava consumando la "rottura" tra il tycoon e la sua città natale, con il trasferimento definitivo da New York a Mar-a-Lago, in Florida, ufficializzato nel 2019.
Sinner e il primato di Nadal
Con la semifinale raggiunta allo US Open, Sinner è diventato il secondo tennista più giovane di sempre a raggiungere le semifinali in tutti gli Slam nella stessa stagione, dietro solo a Rafa Nadal. Jannik è diventato anche l'ottavo tennista a raggiungere le semifinali in tutti gli Slam nella stessa stagione nell'Era Open. Per lui si tratta della 5^ semifinale Slam consecutiva.
Gli orari dei warm up
Ecco a che ora (italiana) scenderanno in campo i 4 protagonisti delle semifinali dello US Open. Tutti i warm up naturalmente saranno in diretta su Sky Sport 24. Qui attraverso il nostro liveblog foto e video in tempo reale dai nostri inviati a New York:
- Alcaraz ore 17
- Djokovic ore 18:30
- Sinner ore 22
- Aliassime ore 22
Le ultime da New York
Paolo Aghemo dal centro di Manhattan i temi principali delle due semifinali di oggi: lo scontro generazionale fra Alcaraz e Djokovic, con Nole che insegue il 25° Slam in carriera contro un avversario che per lui rappresenta la più grande gioia (l'oro conquistato dopo la vittoria contro di lui in finale all'Olimpaide di Parigi) e la più grande delusione (il Grande Slam sfumato nel 2023 proprio a causa di una sconfitta contro Alcaraz a Wimbledon).
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 20.30 - Sky Tennis Show
- ore 21 - Djokovic (Srb) vs Alcaraz (Esp)
- ore 0.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - SINNER (Ita) vs Auger Aliassime (Can)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17.45 - Sky Tennis Show
- ore 18 - Siniakova/Townsend vs Dabrowski/Routliffe
- dalle 20.30 - Simulcast Sky Sport Uno
Sinner torna in campo dopo la vittoria ai quarti di finale nel derby azzurro contro Lorenzo Musetti per 6-1, 6-4, 6-2.
Buon pomeriggio e benvenuti al liveblog di avvicinamento in vista della sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, in programma questa notte all'1 e in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.