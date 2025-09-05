Sinner e Djokovic-Alcaraz: il programma su Sky

Giornata imperdibile di semifinali maschili agli US Open, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si parte alle ore 21 con la sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Alcaraz è alla sua 9^ semifinale Slam della carriera (la 3^ a New York), mentre Djokovic, che ai quarti ha eliminato il padrone di casa Taylor Fritz, giocherà la sua 53^ semifinale Slam (la 14^ a New York e la quarta in questa stagione). Tra i due, i precedenti vedono avanti il serbo con 5 vittorie e 3 sconfitte . All'1 di notte, invece, il grande protagonista sarà Jannik Sinner . Il numero 1 al mondo sfiderà Auger-Aliassime (testa di serie numero 25) per tornare in finale allo US Open. Il canadese è avanti 2-1 nei precedenti, ma Jannik ha vinto l'ultima sfida giocata tra i due lo scorso 14 agosto a Cincinnati.

