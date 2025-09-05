La finale femminile sarà Sabalenka-Anisimova

Aryna Sabalenka torna in finale a New York per il terzo anno consecutivo. La bielorussa ha superato in rimonta la n. 4 al mondo Jessica Pegula, dopo più di due ore di gioco. Ad attenderla nella sfida per il titolo ci sarà Amanda Anisimova, nel remake della semifinale di Wimbledon. Sabato alle 22 la finale, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

C'è ancora Aryna Sabalenka in finale agli US Open. Per il terzo anno consecutivo la n. 1 al mondo centra l'ultimo atto dello Slam newyorkese, prima donna a riuscirci dai tempi di Serena Williams. Un compito tutt'altro che semplice per Sabalenka che nella prima semifinale sull'Arthur Ashe Stadium ha superato la statunitense Jessica Pegula con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in 2 ore e 7 minuti. Una rimonta vincente per la bielorussa, brava a non scomporsi e ripartire dopo un primo set scappato via dal vantaggio di 4-2, con gli ultimi quattro game consecutivi persi. Nel secondo e nel terzo set è bastato un break in apertura, poi conservato fino in fondo da Sabalenka che sabato andrà a caccia del quarto major in carriera, il primo del 2025.