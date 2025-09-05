La finale femminile sarà Sabalenka-Anisimova

US Open, Sabalenka e Anisimova in finale nel singolare femminileus open
Aryna Sabalenka torna in finale a New York per il terzo anno consecutivo. La bielorussa ha superato in rimonta la n. 4 al mondo Jessica Pegula, dopo più di due ore di gioco. Ad attenderla nella sfida per il titolo ci sarà Amanda Anisimova, nel remake della semifinale di Wimbledon. Sabato alle 22 la finale, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
C'è ancora Aryna Sabalenka in finale agli US Open. Per il terzo anno consecutivo la n. 1 al mondo centra l'ultimo atto dello Slam newyorkese, prima donna a riuscirci dai tempi di Serena Williams. Un compito tutt'altro che semplice per Sabalenka che nella prima semifinale sull'Arthur Ashe Stadium ha superato la statunitense Jessica Pegula con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in 2 ore e 7 minuti. Una rimonta vincente per la bielorussa, brava a non scomporsi e ripartire dopo un primo set scappato via dal vantaggio di 4-2, con gli ultimi quattro game consecutivi persi. Nel secondo e nel terzo set è bastato un break in apertura, poi conservato fino in fondo da Sabalenka che sabato andrà a caccia del quarto major in carriera, il primo del 2025.
Anisimova supera Osaka: seconda finale Slam di fila
L'avversaria di Sabalenka per il titolo (appuntamento sabato alle 22 italiane, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) sarà Amanda Anisimova. La 24enne del New Jersey ha battuto Naomi Osaka dopo un'autentica battaglia di tre ore: 6-7, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Anche in questo caso una vittoria in rimonta, che sottolinea l'incredibile tempra di Anisimova: dopo il doppio bagel in finale a Wimbledon, infatti, la statunitense ha vinto 9 delle successive 11 partite disputate, superando anche Iga Swiatek nei quarti di finale. La statunitense, che da lunedì sarà n. 4 al mondo per la prima volta in carriera, insegue adesso il suo primo titolo Slam.