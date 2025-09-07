Sinner-Alcaraz, l'avvicinamento alla finale LIVE

Sinner-Alcaraz oggi agli US Open: le news prima della finale LIVE
A New York è il giorno della finale tra Sinner e Alcaraz, in diretta alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog il racconto della giornata e l'avvicinamento alla grande sfida
Dove vedere Sinner-Alcaraz
La finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma alle ore 20, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Elena Pero e commento di Paolo Bertolucci. Sul sito skysport.it il liveblog con la diretta testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.
