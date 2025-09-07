Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner-Alcaraz oggi agli US Open: le news prima della finale LIVE

live us open

A New York è il giorno della finale tra Sinner e Alcaraz, in diretta alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog il racconto della giornata e l'avvicinamento alla grande sfida

LIVE

Dove vedere Sinner-Alcaraz

La finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma alle ore 20, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Elena Pero e commento di Paolo Bertolucci. Sul sito skysport.it il liveblog con la diretta testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.

Agli US Open è il giorno della finale maschile. Ancora una volta protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Nel nostro liveblog l'avvicinamento al match, in programma alle ore 20

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Alcaraz, l'avvicinamento alla finale LIVE

live us open

ANew York è il giorno della finale tra Sinner e Alcaraz, in diretta alle 20 su Sky...

Una domenica incredibile su Sky Sport: la guida tv

guida tv

Domenica 7 settembre sarà un giorno imperdibile da passare su Sky Sport senza soluzione di...

Sinner-Alcaraz, il titolo vale 5 mln di dollari

us open

Assegno da record in palio nella finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il...

Sinner-Alcaraz, la finale domenica alle 20 su Sky

us open

Terza finale Slam di fila tra Sinner e Alcaraz, avversari per il titolo anche agli US Open. A New...

Trionfo bis per Sabalenka: battuta Anisimova

us open

Aryna Sabalenka si conferma campionessa degli US Open grazie alla vittoria in finale su Amanda...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS