Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

US Open 2025 LIVE, Donald Trump e tutti i vip alla finale tra Sinner e Alcaraz

new york fotogallery
11 foto

Donald Trump a New York per assistere alla finale dello US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcatraz (posticipata di 30' proprio per le file causate dalle misure di sicurezza rafforzate a Flushing Meadows. Ci torna dopo 10 anni: nel 2015 era candidato alla presidenza e lui e sua moglie Melania furono fischiati dal pubblico al loro arrivo. L'ultimo presidente degli Stati Uniti in carica ad assistere a una finale a New York era stato Bill Clinton nel 2000.

SINNER-ALCARAZ LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

US Open LIVE, Donald Trump e i vip a New York

new york

Donald Trump a New York per assistere alla finale dello US Open tra Jannik Sinner e Carlos...

11 foto

Slam e ranking: Sinner-Alcaraz vale il n. 1 Atp

il ranking atp

La finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (domenica ore 20, in diretta su Sky...

34 foto

Sinner-Alcaraz, sarà atto XV: tutti i precedenti

Tennis

Anche agli US Open sarà ancora finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si ritroveranno...

16 foto

Sinner alla 29^ finale in carriera, la 6^ Slam

Tennis

In finale agli US Open per il secondo anno consecutivo, Jannik Sinner giocherà la 29esima finale...

29 foto

Sinner a 87 vittorie Slam: superato Pietrangeli

classifica

Jannik Sinner diventa il tennista italiano all-time con più vittorie negli Slam. Grazie al...

12 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Al via i quarti a Toronto e Montreal: il programma

    guida tv

    Si aprono i quarti di finale al Masters 1000 di Toronto: in campo la prima testa di serie, Sascha...

    Cobolli per i quarti: il programma di oggi su Sky

    Tennis

    L'azzurro affronterà l'americano e testa di serie numero 4 Ben Shelton per un posto nei quarti di...

    Errani/Paolini e non solo: il programma di oggi

    canada open

    Tra Toronto e Montreal iniziano gli ottavi di finale del Canada Open. Apre il derby...