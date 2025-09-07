US Open 2025 LIVE, Donald Trump e tutti i vip alla finale tra Sinner e Alcaraz
Donald Trump a New York per assistere alla finale dello US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcatraz (posticipata di 30' proprio per le file causate dalle misure di sicurezza rafforzate a Flushing Meadows. Ci torna dopo 10 anni: nel 2015 era candidato alla presidenza e lui e sua moglie Melania furono fischiati dal pubblico al loro arrivo. L'ultimo presidente degli Stati Uniti in carica ad assistere a una finale a New York era stato Bill Clinton nel 2000.
- Il presidente Trump saluta i giornalisti prima di lasciare la Casa Bianca direzione Maryland, dove lo attende l'Air Force One
- Donald Trump sale a bordo del Marine One, l'elicottero che lo accompagnerà per questa prima tratta del suo viaggio
- Il Marine One in volo verso la base militare Andrew (che dista poco meno di 40 km dalla Casa Bianca)
- L'arrivo di Trump nella base militare e il 'cambio' di veicolo...
- L'agenzia Ansa ha dato la notizia della partenza di Donald Trump verso lo US Open poco dopo le 18. Eccolo il presidente Usa che sale sull'Air Force One direzione New York. Un viaggio di poco meno di 400 km
- Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, posta sui suoi social un video dall'Air Force One mentre sorvola l'USTA Billie Jean King National Tennis Center, situato nel Queen's, che ospita lo US Open dal 1978
- L'arrivo all'aeroporto LaGuardia di New York
- File chilometriche agli ingressi per le misure di sicurezza incrementate vista la presenza del presidente Usa. Per questo motivo gli organizzatori del torneo hanno posticipato l'inizio della finale alle 20.40
- Il saluto di Trump al pubblico presente sul centrale: il presidente Usa si è affacciato dalla suite dello sponsor che lo ospita per questa finale
- Il presidente Trump durante l'inno nazionale
- L’ultima apparizione di Trump a Flushing Meadows risaliva al settembre 2015, quando era in piena campagna elettorale per le presidenziali del 2016. L’attuale presidente in quell'occasione fu accolto dai fischi del pubblico...