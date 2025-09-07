Donald Trump a New York per assistere alla finale dello US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcatraz (posticipata di 30' proprio per le file causate dalle misure di sicurezza rafforzate a Flushing Meadows. Ci torna dopo 10 anni: nel 2015 era candidato alla presidenza e lui e sua moglie Melania furono fischiati dal pubblico al loro arrivo. L'ultimo presidente degli Stati Uniti in carica ad assistere a una finale a New York era stato Bill Clinton nel 2000.

SINNER-ALCARAZ LIVE