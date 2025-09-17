Volandri: "Sinner alle Finals? Vedremo"

Italia in Coppa Davis 2025, Volandri: "Sinner alle Finals? Un passo alla volta e vedremo"coppa davis
Filippo Volandri, capitano dell'Italia in Coppa Davis, parla a Sky Sport dopo il sorteggio della Final 8: "L'Austria merita di essere tra le migliori otto, in questa competizione nulla è scontato". E sulle convocazioni: "Ci sono 8-9 giocatori che meriterebbero di essere convocati, ma posso sceglierne solo cinque. Il rientro di Berrettini è una buona notizia. Sinner? Abbiamo appena iniziato a parlare di ciò che potrebbe accadere nei prossimi due mesi"
"Bellissimo essere a Bologna, la Final 8 in Italia è speciale". Parla così Filippo Volandri, capitano dell'Italia in Coppa Davis, dopo il sorteggio delle Finals, in programma dal 18 al 23 novembre all'Unipol Arena. Il primo avversario degli azzurri, a caccia di uno storico tris, sarà l'Austria. Il primo nodo da sciogliere riguarda le convocazioni e la presenza di Jannik Sinner. "Abbiamo appena iniziato a parlare di ciò che potrebbe accadere nei prossimi due mesi che sono veramente tanti nel tennis - ha spiegato Volandri a Sky Sport - Faccio le convocazioni un mese prima, ma per me quel mese è già tantissimo. Le farò per classifica, ma le indicazioni arriveranno nelle settimane più vicine alle competizioni. Sia Sinner che Alcaraz hanno un programma intenso e giocheranno quasi tutte le settimane da qui a fine anno. Facciamo un passo alla volta e vediamo". Volandri ha parlato anche del rientro nel circuito di Berrettini, tra i "papabili" per il team azzurro e protagonista un anno fa a Malaga: "Ci sono 8-9 giocatori che meriterebbero di essere convocati, ma posso sceglierne solo cinque. Berrettini in Asia è una buona notizia, ci siamo sentiti in questi mesi. Sappiamo quanto Matteo sia importante per l'Italia".
Leggi anche
Coppa Davis, ai quarti sarà Italia-Austria
"In Coppa Davis nulla è scontato"
La difesa del titolo, dunque, inizierà contro l'Austria, un avversario che Volandri non sottovaluta: "Può non far paura come la Spagna e la Repubblica Ceca, ma il recente weekend ci ha insegnato che in Coppa Davis non c'è nulla di scontato - ammette il capitano azzurro - L'Austria merita di essere tra le migliori otto al mondo. C'era l'incognita Spagna: incontrarla ai quarti sarebbe stato stimolante, ma anche impegnativo. Serve un passo alla volta".