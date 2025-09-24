Sinner: "Stiamo cambiando tante piccole cose"

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa a Pechino, dove giovedì tornerà in campo per il 1° turno del torneo 500 cinese: "Il corpo e la mente sono in buona forma. Sto lavorando per essere un giocatore migliore, la risposta la darà il campo: stiamo cambiando qualcosa. Ci serve tempo per mettere le cose a posto nel modo giusto, senza dimenticare la mia identità". Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW RISULTATI LIVE: ATP - WTA

"Lavoro per essere un giocatore migliore". Così Jannik Sinner risponde al numero uno del mondo Carlos Alcaraz, che parlando a Tokyo ha detto di prepararsi ad affrontare il tennista azzurro 'nuovo e migliorato' dopo averlo battuto nella finale degli Us Open. "La risposta è stata sempre sul campo - ha detto l'azzurro in conferenza alla vigilia dell'Atp500 di Pechino -. Però stiamo lavorando per poter essere un giocatore migliore, per fare tutte le cose in modo migliore. Speriamo che tutto questo sia anche la risposta in campo: poi se sono migliore a Shanghai o un po' dopo cambia relativamente poco". I due tennisti si ritroveranno a ottobre a Shanghai.

"Stiamo cambiando tante piccole cose" "Abbiamo riflettuto molto su quella finale contro Alcaraz a New York - ha detto Sinner -. Stiamo lavorando su cose nuove. Stiamo cambiando molte piccole cose. Il numero di errori al momento è sicuramente un po' più alto, ma spero che si riduca. È solo questione di tempo. Non so quanto sarò in grado di mettere in pratica i cambiamenti sul campo di gioco, perché una cosa è l'allenamento, un'altra è la partita. Vediamo. Sono molto motivato. È fantastico lavorare su qualcosa di nuovo, poi vediamo come va a finire. Cerchiamo sempre di andare avanti. Un passo avanti è sempre meglio di due passi indietro".

"Serve tempo, la mia identità è fondamentale" "Ci serve sicuramente un po' di tempo per mettere tutte le cose al posto giusto, però stiamo lavorando molto duramente, in modo giusto e molto equilibrato - ha detto Sinner, che giovedì affronterà Marin Cilic -. Non devo e non voglio dimenticare la mia identità che è fondamentale per essere un giocatore forte. Però, come ho già detto, devo mettere qualcosina dentro e poi vediamo cosa posso fare in questi due tornei, tra Pechino e Shanghai. Da Vienna può essere un altro discorso, diverso perché si gioca indoor. Sono contento di ritornare in campo e poi vediamo".

"Corpo e mente sono in buona forma" "E' di nuovo fantastico tornare a un torneo. Il corpo è in buona forma. Anche la mente. Ho avuto un buon periodo di riposo - ha detto Jannik, che non gioca dalla finale persa a New York con Alcaraz -. Sì, ci stiamo preparando nel miglior modo possibile. Certo, il primo turno non è mai facile. Vediamo cosa posso fare domani. Ma in ogni caso, sono molto felice di essere tornato. Spero di giocare un buon tennis e cerchiamo di prepararci nel miglior modo possibile. Ovviamente, non vedo l'ora di giocare di nuovo qui in Cina e vedere come va".