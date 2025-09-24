Sinner: "Stiamo cambiando tante piccole cose"

Sinner prima dell'ATP Pechino: "Stiamo cambiando tante piccole cose"le parole
Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa a Pechino, dove giovedì tornerà in campo per il 1° turno del torneo 500 cinese: "Il corpo e la mente sono in buona forma. Sto lavorando per essere un giocatore migliore, la risposta la darà il campo: stiamo cambiando qualcosa. Ci serve tempo per mettere le cose a posto nel modo giusto, senza dimenticare la mia identità". Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
"Lavoro per essere un giocatore migliore". Così Jannik Sinner risponde al numero uno del mondo Carlos Alcaraz, che parlando a Tokyo ha detto di prepararsi ad affrontare il tennista azzurro 'nuovo e migliorato' dopo averlo battuto nella finale degli Us Open. "La risposta è stata sempre sul campo - ha detto l'azzurro in conferenza alla vigilia dell'Atp500 di Pechino -. Però stiamo lavorando per poter essere un giocatore migliore, per fare tutte le cose in modo migliore. Speriamo che tutto questo sia anche la risposta in campo: poi se sono migliore a Shanghai o un po' dopo cambia relativamente poco". I due tennisti si ritroveranno a ottobre a Shanghai.
"Stiamo cambiando tante piccole cose"
"Abbiamo riflettuto molto su quella finale contro Alcaraz a New York - ha detto Sinner -. Stiamo lavorando su cose nuove. Stiamo cambiando molte piccole cose. Il numero di errori al momento è sicuramente un po' più alto, ma spero che si riduca. È solo questione di tempo. Non so quanto sarò in grado di mettere in pratica i cambiamenti sul campo di gioco, perché una cosa è l'allenamento, un'altra è la partita. Vediamo. Sono molto motivato. È fantastico lavorare su qualcosa di nuovo, poi vediamo come va a finire. Cerchiamo sempre di andare avanti. Un passo avanti è sempre meglio di due passi indietro".
"Serve tempo, la mia identità è fondamentale"
"Ci serve sicuramente un po' di tempo per mettere tutte le cose al posto giusto, però stiamo lavorando molto duramente, in modo giusto e molto equilibrato - ha detto Sinner, che giovedì affronterà Marin Cilic -. Non devo e non voglio dimenticare la mia identità che è fondamentale per essere un giocatore forte. Però, come ho già detto, devo mettere qualcosina dentro e poi vediamo cosa posso fare in questi due tornei, tra Pechino e Shanghai. Da Vienna può essere un altro discorso, diverso perché si gioca indoor. Sono contento di ritornare in campo e poi vediamo".
"Corpo e mente sono in buona forma"
"E' di nuovo fantastico tornare a un torneo. Il corpo è in buona forma. Anche la mente. Ho avuto un buon periodo di riposo - ha detto Jannik, che non gioca dalla finale persa a New York con Alcaraz -. Sì, ci stiamo preparando nel miglior modo possibile. Certo, il primo turno non è mai facile. Vediamo cosa posso fare domani. Ma in ogni caso, sono molto felice di essere tornato. Spero di giocare un buon tennis e cerchiamo di prepararci nel miglior modo possibile. Ovviamente, non vedo l'ora di giocare di nuovo qui in Cina e vedere come va".
"Resnicoff? E' un fisioterapista molto esperto"
"È un fisioterapista molto esperto, ovviamente è nel circuito ATP da 15 anni - ha detto Sinner che a Pechino presenta per la prima volta nel suo staff il fisioterapista spagnolo Alejandro Resnicoff -. Inoltre, prima aveva altri tennisti, quindi ha molta esperienza. Rispetta anche il nostro modo di essere come squadra. Non è che arrivi e cambi tutto. Se vede che abbiamo o potremmo potenzialmente migliorare qualcosa per il mio corpo, è qui per aiutarmi. È così che funziona. Ma ci vuole anche tempo. Ho lavorato un po' con lui negli anni in cui non avevo il mio fisioterapista. Non così tanto. Ovviamente averlo ora per me è un enorme privilegio. È super, super esperto".