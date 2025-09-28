Esplora tutte le offerte Sky
Atp Shanghai 2025, Sinner e le teste di serie al sorteggio del tabellone

All'alba italiana di lunedì 29 settembre è in programma il sorteggio del Masters di Shanghai, penultimo 1000 della stagione, al via da giovedì 1° ottobre e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà di nuovo sfida Sinner-Alcaraz? Di seguito le 32 teste di serie, con ben 4 azzurri nel seeding

Shanghai, lunedì il sorteggio: le teste di serie

All'alba italiana di lunedì 29 settembre è in programma il sorteggio del Masters di Shanghai,...

