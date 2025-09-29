Musetti si ritira, Tien in semifinale

L'azzurro si è ritirato a causa di un problema fisico avuto nel secondo set durante la sfida contro Tien nei quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino. L'americano vince per 4-6, 6-3, 3-0. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La cronaca del match

Il primo set è stato gestito molto bene da Musetti. L'azzurro ha sprecato due palle break (una nel primo, l'altra nel quinto game), ma è riuscito alla fine a strappare la battuta all'americano nel settimo gioco, salendo 4-3 e chiudendo 6-4 in 42 minuti. Nel secondo parziale, invece, il match è cambiato nel quarto game quando, sul punteggio di 2-1 per Tien, Musetti ha chiamato il fisioterapista per un problema al gluteo sinistro. Subito dopo, è arrivato il break dell'americano che ha portato la sfida al terzo set. Nell'ultimo set, Musetti ha sentito ancora dolore per il problema fisico e ha scelto di ritirarsi sul punteggio di 3-0 per Tien.