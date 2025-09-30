Il numero 1 al mondo, dopo la vittoria dell'Atp 500 di Tokyo, ha annunciato sui social che non parteciperà al Masters 1000 di Shanghai: "Sono alle prese con alcuni problemi fisici e dopo aver discusso con la mia squadra crediamo che la decisione migliore sia quella di riposare e recuperare". Il torneo sarà in diretta dal 1° ottobre su Sky Sport e in streaming su NOW

