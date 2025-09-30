Il numero 1 al mondo, dopo la vittoria dell'Atp 500 di Tokyo, ha annunciato sui social che non parteciperà al Masters 1000 di Shanghai: "Sono alle prese con alcuni problemi fisici e dopo aver discusso con la mia squadra crediamo che la decisione migliore sia quella di riposare e recuperare". Il torneo sarà in diretta dal 1° ottobre su Sky Sport e in streaming su NOW
Carlos Alcaraz non giocherà il Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 al mondo, dopo la vittoria del titolo all'Atp 500 di Tokyo, ha annunciato il suo forfait in una storia su Instagram: "Sono deluso dal dover annunciare il mio ritiro dal torneo di Shanghai di quest'anno. Sono alle prese con alcuni problemi fisici e dopo aver discusso con la mia squadra crediamo che la decisione migliore sia quella di riposare. Non vedo l'ora di giocare di nuovo davanti al pubblico di Shanghai: spero di tornare presto di vedere i miei fan cinesi l'anno prossimo!". Il numero 1 al mondo dovrà recuperare dal problema alla caviglia avuto durante la sfida d'esordio a Tokyo contro Baez lo scorso 25 settembre.