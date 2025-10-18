È il giorno del sorteggio del main draw all'Atp 500 di Vienna, previsto alle 13.15. Sono cinque gli italiani al via: guida la "pattuglia" Jannik Sinner, n. 1 del tabellone. Tra le teste di serie anche Lorenzo Musetti. Di seguito il seeding completo e tutti gli italiani al via del Vienna Open, in programma dal 20 al 26 ottobre, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- Testa di serie numero 1
- Miglior risultato a Vienna: campione (2023)
- Testa di serie numero 2
- Miglior risultato a Vienna: campione (2021)
- Testa di serie numero 3
- Miglior risultato a Vienna: semifinalista (2024)
- Testa di serie numero 4
- Miglior risultato a Vienna: semifinalista (2024)
- Testa di serie numero 5
- Miglior risultato a Vienna: finalista (2024)
- Testa di serie numero 6
- Miglior risultato a Vienna: campione (2022)
- Testa di serie numero 7
- Miglior risultato a Vienna: campione (2020)
- Testa di serie numero 8
- Miglior risultato a Vienna: 1° turno (2019)
- Matteo BERRETTINI (wild card)
- Flavio COBOLLI
- Luciano DARDERI