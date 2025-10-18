Esplora tutte le offerte Sky
Sinner riceve una racchetta d'oro al Six Kings Slam. FOTO

six kings slam fotogallery
5 foto

Non solo un ricco assegno da 6 milioni di dollari (il premio più alto di sempre in un torneo di tennis), per Sinner c'è un altro premio speciale dopo il trionfo al Six Kings Slam. L'azzurro ha ricevuto una racchetta d'oro, consegnata da Turki Alalshikh, presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita

LA CRONACA - IL VIDEO DELLA PREMIAZIONE

