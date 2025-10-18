Sinner riceve una racchetta d'oro al Six Kings Slam. FOTO
Non solo un ricco assegno da 6 milioni di dollari (il premio più alto di sempre in un torneo di tennis), per Sinner c'è un altro premio speciale dopo il trionfo al Six Kings Slam. L'azzurro ha ricevuto una racchetta d'oro, consegnata da Turki Alalshikh, presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita
- Già lo scorso anno era stata consegnata una racchetta d'oro al Six Kings Slam. Non al vincitore, ma a Rafael Nadal: Turki Alalshikh, presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita, aveva omaggiato lo spagnolo per la sua carriera con una racchetta d'oro dal peso di 3 kg