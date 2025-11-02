Paolini-Sabalenka LIVE alle 15 su Sky Sport Tennis

Offerte Sky
Paolini-Sabalenka alle Wta Finals, il risultato in diretta live della partita

Debutto in singolare alle Wta Finals per Jasmine Paolini che affronta la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka. Un tabù da sfatare per l'azzurra che ha perso gli ultimi 4 incontri con la bielorussa. Il match sarà in diretta alle 15 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Il regolamento delle Wta Finals

Entrambi i tabelloni sono suddivisi in due gruppi da quattro giocatrici (o coppie), e ciascuna giocatrice affronterà una volta le altre tre del proprio gruppo. Le prime due classificate di ogni gruppo accederanno alle semifinali del 7 novembre, con la vincitrice di ciascun gruppo che affronterà la seconda classificata dell’altro

  • In caso di parità tra due giocatori, avrà la precedenza chi ha vinto lo scontro diretto.
  • In caso di parità tra tre giocatori, il criterio di spareggio sarà determinato da:
  • Numero di partite giocate Totale di set vinti Totale di giochi vinti.

Sabalenka ha un bilancio nel 2025 di 35 vittorie e 6 sconfitte su cemento. Il record di Paolini, invece, è 25-12

Sabalenka giocherà le Wta Finals per la quinta volta in carriera. La bielorussa, semifinalista un anno fa, non ha mai vinto il master di fine anno: miglior risultato la finale 2022

Paolini-Sabalenka, tutti i precedenti

  • 2025 - Stoccarda (SF): Sabalenka b. Paolini 7-5, 6-4
  • 2025 - Miami (SF): Sabalenka b. Paolini 6-2, 6-2
  • 2024 - Wta Finals (RR): Sabalenka b. Paolini 6-3, 7-5
  • 2023 - Pechino (R16): Sabalenka b. Paolini 6-4, 7-6
  • 2022 - Indian Wells (R64): Paolini b. Sabalenka 2-6, 6-3, 6-3
  • 2020 - Linz (R32): Sabalenka b. Paolini 6-4, 6-4

L'unico successo dell'azzurra sulla bielorussa a livello Wta risale a Indian Wells 2022: da quel momento 4 vittorie di fila per la n. 1 al mondo, senza set persi. C'è anche una vittoria di Paolini a livello ITF nel 2017, sull'erba di Ilkley

Il bilancio nei precedenti - considerando solo quelli nel circuito maggiore - è 5-1 per Sabalenka che quest'anno ha battuto Paolini sia sul cemento di Miami che sulla terra rossa di Stoccarda

Paolini dovrà sfatare un tabù: nessuna italiana, infatti, ha mai superato il round robin delle Wta Finals in singolare. Una storia azzurra nel torneo di fine anno iniziata negli anni '70 con Raffaella Reggi

Da Reggi a Paolini: la storia italiana alle Finals

Paolini è alla seconda partecipazione alle Wta Finals. Lo scorso anno si fermò al round robin, con il bilancio di una vittoria (contro Rybakina) e due sconfitte (contro Sabalenka e Zheng)

Paolini e Sabalenka sono state inserite nel gruppo che porta il nome di Steffi Graf. Completano il raggruppamento Coco Gauff e Jessica Pegula che saranno protagoniste del secondo singolare di giornata

Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, sul sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite di Paolini.

Come seguire le Wta Finals su Sky Sport e NOW

Su Sky e NOW sarà possibile seguire tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta, con il racconto della squadra tennis composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Dario Massara, Riccardo Bisti, Gaia Brunelli eNicolò Ramella mentre nell’analisi si alterneranno i talent Laura Golarsa e Laura Garrone. Oltre a proporre tutte le sfide, Sky Sport seguirà le WTA Finals 2025 con studi di presentazione e approfondimento su Sky Sport 24, condotti da Eleonora Cottarellie Alessandro Lupi. L’inviato Stefano Meloccaro curerà i collegamenti in diretta da Riyadh

Wta Finals, il programma di oggi

  • LIVE - Dabrowski/Routliffe vs Andreeva/Shnaider
  • non prima delle 15 - Sabalenka vs PAOLINI (Ita)
  • non prima delle 16.30 - Gauff (Usa) vs Pegula (Usa)
  • a seguire - Siniakova/Townsend vs Babos/Stefani

