Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner-Auger Aliassime, la finale di oggi al Parigi Atp 2025: risultato in diretta LIVE

live atp parigi

Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si giocano il titolo del Masters 1000 di Parigi. Azzurro a caccia del quinto successo stagionale, mentre il canadese con una vittoria si garantirebbe la qualificazione a Torino. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

PAOLINI-SABALENKA LIVE

in evidenza

SINNER-AUGER ALIASSIME LIVE SU SKY SPORT UNO

  • Guarda Sinner-Auger-Aliassime su Sky e in streaming su NOW
  • Solo su Sky il grande Tennis gioca tutto l'anno: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, Wimbledon, US Open, ATP e WTA Finals.
LIVE

Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere: inizia il riscaldamento

Auger-Aliassime e Sinner entrano in campo!

Gioco di luci alla Défense Arena: tra poco l'ingresso in campo dei finalisti!

Su Sky Sport Tennis e NOW ora LIVE l'esordio di Jasmine Paolini alle WTA Finals contro Aryna Sabalenka

Paolini-Sabalenka LIVE alle 15 su Sky Sport Tennis

Paolini-Sabalenka LIVE alle 15 su Sky Sport Tennis

Vai al contenuto

Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con telecronaca di Elena Pero e commento di Paolo Bertolucci

Aliassime è reduce dalla vittoria in semifinale contro Sascha Bublik. Guarda gli highlights

Auger-Aliassime in finale: Bublik ko in 2 set

Auger-Aliassime in finale: Bublik ko in 2 set

Vai al contenuto

In caso di vittoria nella finale del Masters 1000 di Parigi contro Sinner, Felix Auger-Aliassime sarebbe aritmeticamente qualificato alle ATP Finals 2025.

Auger-Aliassime scavalca Musetti: come cambia la Race Atp

Auger-Aliassime scavalca Musetti: come cambia la Race Atp

Vai al contenuto

Approdando in finale al, Felix Auger-Aliassime è il nuovo numero 8 della Race, ad una settimana da Torino. Con 3845 punti, il canadese ha superato Lorenzo Musetti, fermo a 3685 punti.

Sinner-Aliassime, tutti i precedenti

  • 2025 - Us Open (SF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-1, 3-6, 6-3, 6-4
  • 2025 - Cincinnati (QF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-0, 6-2
  • 2022 - Cincinnati (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 2-6, 7-6, 6-1
  • 2022 - Madrid (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 6-1, 6-2

Sono in perfetta parità i precedenti tra Sinner a Auger, ma l'azzurro ha vinto gli ultimi 2 sul cemento e nel 2025

Sarà la 32^ finale in carriera per Sinner: finora ha vinto 22 titoli Ecco quali

Sinner vince l'Atp 500 di Vienna: 22° titolo Atp

Sinner vince l'Atp 500 di Vienna: 22° titolo Atp

Vai al contenuto

Sinner va a caccia del suo 5° titolo in stagione a livello Atp dopo Wimbledon, Aus Open, Pechino e Vienna

Jannik gioca la terza finale consecutiva dopo Pechino e Vienna (4^ con il Six Kings Slam), la nona in stagione... su 11 tornei disputati!

Per Jannik quella con Zverev è stata la 25^ vittoria di fila a livello indoor

Jannik Sinner conquista per la prima volta in carriera la finale del Masters di Parigi. Dominato uno Zverev spento fisicamente e irriconoscibile, battuto 6-0, 6-1 in un'ora di gioco. Guarda gli highlights

Sinner-Zverev: highlights Atp Parigi

Sinner-Zverev: highlights Atp Parigi

Vai al contenuto

Con la clamorosa eliminazione al debutto a Parigi di Carlos Alcaraz e la finale già in tasca, Sinner ha nelle sue mani la possibilità di tornare n°1 del mondo già domenica. Il vantaggio dello spagnolo su Jannik ora è di soli 100 punti: ecco come l'azzurro potrà tornare in vetta. Di seguito il ranking Atp aggiornato e la situazione da qui a fine anno

Sinner in finale: Jannik può già tornare n°1 a Parigi se...

Sinner in finale: Jannik può già tornare n°1 a Parigi se...

Vai al contenuto

Sinner in finale all'Atp Parigi: "N°1? Se ce la faccio bene, altrimenti la prossima"

Jannik Sinner soddisfatto della finale raggiunta a Parigi: "C'è poco da dire a livello tennistico, Zverev non era al 100%. Ha giocato tanto negli ultimi mesi, arrivando spesso in fondo. Sono contento di fare un'altra finale in questa stagione, significa tanto per me. Vediamo come andrà domani, sarà una partita difficile. Sarebbe un titolo importante, ma è un torneo dove ho sempre faticato ed essere in finale è importante. N°1? Lo so, ma non ci penso è solo la conseguenza di come gioco. Se ce la faccio bene, altrimenti sarà per la prossima". Guarda il video

Il percorso di Sinner a Parigi

Primo turno
  • Jannik Sinner - bye
Secondo turno
  • Jannik Sinner b. Zizou Bergs 2-0 (6-4, 6-2)
Terzo turno
  • Jannik Sinner b. Francisco Cerundolo 2-0 (7-5, 6-1)
Quarti di finale
  • Jannik Sinner b. Ben Shelton 2-0 (6-3, 6-3)
Semifinale
  • Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-0 (6-0, 6-1)

Sinner è la testa di serie numero 2 del tabellone del singolare maschile a Parigi

Vincendo oggi, Sinner conquisterebbe il primo 1000 della stagione e il primo titolo a Parigi

Sinner affronta Auger-Aliassime: in palio il Masters 1000 di Parigi

Il match in diretta dalle 15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Auger Aliassime LIVE su Sky Sport Uno

live atp parigi

Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si giocano il titolo del Masters 1000 di Parigi. Azzurro a...

Paolini-Sabalenka LIVE su Sky Sport Tennis

live wta finals

Debutto in singolare alle Wta Finals per Jasmine Paolini che affronta la n. 1 al mondo Aryna...

Sabalenka-Paolini e non solo: il programma di oggi

wta finals

A Riyadh inizia il torneo di singolare per Jasmine Paolini che affronterà la n. 1 al mondo Aryna...

Sinner-A. Aliassime LIVE alle 15 su Sky Sport Uno

guida tv

Terza sfida in pochi mesi tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, che si trovano di fronte con...

Allarme Zverev, caviglia gonfia: Finals a rischio?

Tennis

Allarme per il tennista tedesco dopo la semifinale persa a Parigi con Sinner. Problema alla...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS