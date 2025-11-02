Sinner-Auger Aliassime LIVE su Sky Sport Uno

Sinner-Auger Aliassime, la finale di oggi al Parigi Atp 2025: risultato in diretta LIVE
Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si giocano il titolo del Masters 1000 di Parigi. Azzurro a caccia del quinto successo stagionale, mentre il canadese con una vittoria si garantirebbe la qualificazione a Torino. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere: inizia il riscaldamento
Auger-Aliassime e Sinner entrano in campo!
Gioco di luci alla Défense Arena: tra poco l'ingresso in campo dei finalisti!
Su Sky Sport Tennis e NOW ora LIVE l'esordio di Jasmine Paolini alle WTA Finals contro Aryna Sabalenka
Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con telecronaca di Elena Pero e commento di Paolo Bertolucci
Aliassime è reduce dalla vittoria in semifinale contro Sascha Bublik. Guarda gli highlights
In caso di vittoria nella finale del Masters 1000 di Parigi contro Sinner, Felix Auger-Aliassime sarebbe aritmeticamente qualificato alle ATP Finals 2025.
Approdando in finale al, Felix Auger-Aliassime è il nuovo numero 8 della Race, ad una settimana da Torino. Con 3845 punti, il canadese ha superato Lorenzo Musetti, fermo a 3685 punti.
Sinner-Aliassime, tutti i precedenti
- 2025 - Us Open (SF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-1, 3-6, 6-3, 6-4
- 2025 - Cincinnati (QF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-0, 6-2
- 2022 - Cincinnati (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 2-6, 7-6, 6-1
- 2022 - Madrid (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 6-1, 6-2
Sono in perfetta parità i precedenti tra Sinner a Auger, ma l'azzurro ha vinto gli ultimi 2 sul cemento e nel 2025
Sarà la 32^ finale in carriera per Sinner: finora ha vinto 22 titoli Ecco quali
Sinner va a caccia del suo 5° titolo in stagione a livello Atp dopo Wimbledon, Aus Open, Pechino e Vienna
Jannik gioca la terza finale consecutiva dopo Pechino e Vienna (4^ con il Six Kings Slam), la nona in stagione... su 11 tornei disputati!
Per Jannik quella con Zverev è stata la 25^ vittoria di fila a livello indoor
Jannik Sinner conquista per la prima volta in carriera la finale del Masters di Parigi. Dominato uno Zverev spento fisicamente e irriconoscibile, battuto 6-0, 6-1 in un'ora di gioco. Guarda gli highlights
Con la clamorosa eliminazione al debutto a Parigi di Carlos Alcaraz e la finale già in tasca, Sinner ha nelle sue mani la possibilità di tornare n°1 del mondo già domenica. Il vantaggio dello spagnolo su Jannik ora è di soli 100 punti: ecco come l'azzurro potrà tornare in vetta. Di seguito il ranking Atp aggiornato e la situazione da qui a fine anno
Sinner in finale all'Atp Parigi: "N°1? Se ce la faccio bene, altrimenti la prossima"
Jannik Sinner soddisfatto della finale raggiunta a Parigi: "C'è poco da dire a livello tennistico, Zverev non era al 100%. Ha giocato tanto negli ultimi mesi, arrivando spesso in fondo. Sono contento di fare un'altra finale in questa stagione, significa tanto per me. Vediamo come andrà domani, sarà una partita difficile. Sarebbe un titolo importante, ma è un torneo dove ho sempre faticato ed essere in finale è importante. N°1? Lo so, ma non ci penso è solo la conseguenza di come gioco. Se ce la faccio bene, altrimenti sarà per la prossima". Guarda il video
Il percorso di Sinner a Parigi
- Jannik Sinner - bye
- Jannik Sinner b. Zizou Bergs 2-0 (6-4, 6-2)
- Jannik Sinner b. Francisco Cerundolo 2-0 (7-5, 6-1)
- Jannik Sinner b. Ben Shelton 2-0 (6-3, 6-3)
- Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-0 (6-0, 6-1)
Sinner è la testa di serie numero 2 del tabellone del singolare maschile a Parigi
Vincendo oggi, Sinner conquisterebbe il primo 1000 della stagione e il primo titolo a Parigi
Sinner affronta Auger-Aliassime: in palio il Masters 1000 di Parigi
