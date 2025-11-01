Allarme Zverev, caviglia gonfia: previsti esami, da valutare presenza alle Finals

Allarme per il tennista tedesco dopo la semifinale persa a Parigi con Sinner. Problema alla caviglia destra che si è gonfiata: nella giornata di domenica sosterrà gli esami a Monaco. La sua presenza potrebbe essere a rischio per le Finals di Torino, ma Tutto dipenderà ovviamente dall'esito dei controlli e da come risponderà nei prossimi giorni l'articolazione. Zverev è qualificato come 3^ testa di serie e le Finals avranno inizio domenica 9 novembre

Un sabato molto complicato per Alexander Zverev. Il tennista tedesco è uscito sconfitto dalla semifinale del Mastres 1000 di Parigi contro Jannik Sinner. Una partita cominciata male e finita peggio, con un risultato schiacciante a favore dell'italiano: 6-0 6-1 in un'ora di gioco. Zverev è parso da subito non al 100%, come sottolineato dallo stesso Sinner a fine partita, e tutto per una caviglia, la destra, che si è gonfiata compromettendo la sua prova. Per questo motivo nella giornata di domenica 2 novembre sosterrà degli esami a Monaco. Si tratta della stessa caviglia che nel Roland Garros del 2022 subì la lacerazione di tutti e tre i legamenti laterali. Potrebbe essere un allarme per lui in vista essere delle Finals di Torino, ma tutto dipenderà ovviamente dall'esito dei controlli e da come risponderà nei prossimi giorni l'articolazione. Zverev è qualificato come 3^ testa di serie e le Finals avranno inizio domenica 9 novembre.