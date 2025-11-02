Sinner-A. Aliassime LIVE alle 15 su Sky Sport Uno

Sinner-Auger Aliassime all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streamingguida tv
Terza sfida in pochi mesi tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, che si trovano di fronte con il palio il titolo del Masters 1000 di Parigi. Azzurro a caccia del quinto successo stagionale, per il canadese, vincendo, ci sarebbe anche la qualificazione a Torino. Il match in diretta alle 15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Dopo i quarti di finale dello scorso 14 agosto al Masters 1000 di Cincinnati e la semifinale poche settimane più tardi agli US Open, Jannik Sinner ritrova Auger-Aliassime. Questa volta i due si affronteranno in finale al Masters 1000 di Parigi, ultimo della stagione che fa da preludio alle Atp Finals di Torino. Vincendo oggi, il canadese n°9 del seeding sarebbe aritmeticamente qualificato a spese di Lorenzo Musetti. Jannik a caccia del quinto titolo della stagione dopo Aus Open, Wimbledon, Atp Pechino e Vienna. Il match in diretta alle 15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.
I precedenti
- 2025 - Us Open (SF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-1, 3-6, 6-3, 6-4
- 2025 - Cincinnati (QF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-0, 6-2
- 2022 - Cincinnati (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 2-6, 7-6, 6-1
- 2022 - Madrid (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 6-1, 6-2
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 9: BUCSA (Spa) - MBOKO (Can)
- ore 15: SINNER (Ita) - AUGER-ALIASSIME (Can)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 8.30: BLINKOVA - TAGGER (Aut)
- ore 13: DABROWSI/ROUTLIFFE - ANDREEVA/SHNAIDER
- ore 15: SABALENKA - PAOLINI (Ita)
- a seguire: GAUFF (Usa) - PEGULA (Usa)
- a seguire: SINIAKOVA/TOWNSEND - BABOS/STEFANI
SKY SPORT MAX (205)
- non prima delle 15: CAZAUX (Fra) - MANNARINO (Fra)
- non prima delle 16.30: ATMANE (Fra) - GASTON (Fra)
- a seguire: POPYRIN (Aus) - KORDA (Usa)
SKY SPORT 258
- non prima delle 13.30: TJEN (Ind) - BIRRELL o GARLAND