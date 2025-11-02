Sinner-A. Aliassime LIVE alle 15 su Sky Sport Uno

Terza sfida in pochi mesi tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, che si trovano di fronte con il palio il titolo del Masters 1000 di Parigi. Azzurro a caccia del quinto successo stagionale, per il canadese, vincendo, ci sarebbe anche la qualificazione a Torino. Il match in diretta alle 15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Dopo i quarti di finale dello scorso 14 agosto al Masters 1000 di Cincinnati e la semifinale poche settimane più tardi agli US Open, Jannik Sinner ritrova Auger-Aliassime. Questa volta i due si affronteranno in finale al Masters 1000 di Parigi, ultimo della stagione che fa da preludio alle Atp Finals di Torino. Vincendo oggi, il canadese n°9 del seeding sarebbe aritmeticamente qualificato a spese di Lorenzo Musetti. Jannik a caccia del quinto titolo della stagione dopo Aus Open, Wimbledon, Atp Pechino e Vienna. Il match in diretta alle 15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.