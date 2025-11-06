I gironi delle Atp Finals 2025

Jannik Sinner guida il gruppo Borg alle Atp Finals. L'azzurro nel girone con Zverev e Shelton, poi bisognerà attendere uno tra Auger-Aliassime e Musetti. Alcaraz nel gruppo Connors con Djokovic e Fritz. Nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel girone con i numeri 1 al mondo Cash/Glasspool e i campioni in carica Krawietz/Puetz. Le Atp Finals saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 9 al 16 novembre