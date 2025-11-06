I gironi delle Atp Finals 2025

Atp Finals 2025, i gironi dei singolari e del doppio: Sinner con Zverev e Shelton
Jannik Sinner guida il gruppo Borg alle Atp Finals. L'azzurro nel girone con Zverev e Shelton, poi bisognerà attendere uno tra Auger-Aliassime e Musetti. Alcaraz nel gruppo Connors con Djokovic e Fritz. Nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel girone con i numeri 1 al mondo Cash/Glasspool e i campioni in carica Krawietz/Puetz. Le Atp Finals saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 9 al 16 novembre
- Jannik SINNER
- Alexander ZVEREV
- Precedenti con Sinner: 5-4 per Jannik
- Ben SHELTON
- Precedenti con Sinner: 7-1 per Jannik
- Felix AUGER-ALIASSIME o Lorenzo MUSETTI
- Precedenti Auger-Aliassime con Sinner: 3-2 per Jannik
- Precedenti Musetti con Sinner: 3-0 per Jannik
- Carlos ALCARAZ
- Novak DJOKOVIC
- Taylor FRITZ
- Alex DE MINAUR
- Julian CASH/Lloyd GLASSPOOL
- Marcel GRANOLLERS/Horacio ZEBALLOS
- Kevin KRAWIETZ/Tim PUETZ
- Simone BOLELLI/Andrea VAVASSORI
- Harri HELIOVAARA/Henry PATTEN
- Marcelo AREVALO/Mate PAVIC
- Neal SKUPSKI/Joe SALISBURY
- Christian HARRISON/Evan KING