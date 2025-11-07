Sinner-Alcaraz e la prima giornata alle Atp Finals: dall'allenamento al Blue carpet. FOTO
L'allenamento insieme, poi il Blue Carpet e il media day: è stata una lunga giornata per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che tra campo, selfie e sorrisi, hanno iniziato - in attesa dei primi incontri ufficiali - la loro avventura alle Atp Finals di Torino 2025. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 9 al 16 novembre
- Partiamo dalla fine, con la giornata che si è conclusa sul Blue Carpet allestito in piazza Castello prima di raggiungere il Teatro Regio per il Meet the Champion e il Media Day. Dopo il via in musica di ieri sera, col match fra i Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali nel Grand Opening Show, oggi alle Atp Finals è stato il giorno dell'accoglienza dei veri protagonisti del torneo. Torino si è accesa di blu a illuminare l'Inalpi Arena e il cuore della città
- Centinaia di fan e appassionati hanno atteso i campioni in piazza, con gli occhi puntati in particolare su Jannik Sinner, campione in carica del torneo e nuovo numero 1 al mondo. Non sono mancati anche striscioni di affetto e incoraggiamento per lui
- Il maggior candidato a contendergli il trofeo sarà anche a Torino Carlos Alcaraz, in perenne 'rivalità' anche per ciò che concerne la posizione numero uno del ranking
- Sul Blue Carpet hanno sfilato anche gli altri partecipanti alle Atp Finals: Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton e Alex De Minaur. Assente, invece, Novak Djokovic che deve ancora sciogliere le riserve in merito alla sua partecipazione e al momento è impegnato all'Atp di Atene, oltre all'ottavo partecipante che sarà uno tra Musetti e Auger-Aliassime, sempre che il serbo non decida di saltare il torneo
- Jannik è stato avvolto dall'affetto della gente, prontamente ricambiato dall'altoatesino che si è concesso a selfie e fotografi per i suoi tifosi
- Applausi, foto e sorrisi anche per Carlitos Alcaraz: il suo miglior risultato alle Atp Finals è la semifinale del 2023 (ko con Djokovic che poi sconfisse Sinner all'ultimo atto)
- Clima sereno e tanti sorrisi anche tra i tennisti che si sfideranno dal 9 al 16 novembre
- Eccoli quasi tutti i partecipanti alle Atp Finals 2025 in tutta la loro eleganza
- Qui a sfilare Zverev che sarà nel girone di Sinner
- Nello stesso gruppo ci sarà Shelton che ha battuto una sola volta su 8 Jannik
- "A me non piace pensare di essere il numero uno - ha dichiarato Sinner -. Io penso sempre di essere il numero due. Nella mia mente onestamente cerco sempre di motivarmi in altri modi. Dicono che sono veramente forte nei campi indoor. Lo so anch'io, sono consapevole del tutto, però appena ti rilassi un attimo è un casino. Ripeto, sono contento di essere qua, cerco di giocare un buon tennis. Ultima settimana, ultimo sforzo per questa stagione e poi ci vediamo l'anno prossimo"
- È stata una giornata lunga per Torino e tutti i tennisti impegnati, una sorta di prima tappa del torneo che si concluderà domenica 16 novembre
- Comune, Regione e Camera di Commercio hanno anche inaugurato Casa Tennis e Casa Gusto, che saranno il cuore degli eventi collaterali promossi dal territorio
- Questo venerdì è cominciato con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz impegnati insieme sul campo di allenamento. Si è partiti da una seduta di un'ora (dalle 11 alle 12) al Sebastopoli Court, ma non sono mancate chiacchiere tra i due
- Il primo ad arrivare sul campo è stato Alcaraz. "Jannik è veramente una bella persona, è una gran cosa avere del tempo fuori dal campo per parlare non solo di tennis ma anche della vita - ha detto lo spagnolo -. Probabilmente la gente pensa dovremmo odiarci, ma questo non è vero: una volta scesi in campo abbiamo degli obiettivi e vogliamo fare del nostro meglio per vincere, ma quando posiamo la racchetta siamo le stesso persone di prima e penso che questa sia una cosa sana e che sia fantastico anche per lo sport"
- Qualche minuto dopo è arrivato Sinner, affiancato da Simone Vagnozzi
- L'abbraccio tra i due
- Sinner e Alcaraz si sono salutati parlando di golf, davanti ai 2400 spettatori del Sebastopoli Court: lo spagnolo è un grande appassionato di questo sport, mentre Jannik nei giorni scorsi si è concesso una giornata sul green
- Sinner e Alcaraz hanno iniziato lavorando sulla diagonale di dritto, poi per poi mettersi uno a fondo campo e uno a rete per provare la volée e invertirsi i ruoli. Successivamente i due si sono concentrati sul servizio, prima di chiudere la prima parte di allenamento al Sebastopoli Court
- Qui Jannik al servizio: il numero uno al mondo attende ancora di conoscere il suo calendario
- Sinner e Alcaraz si sono, dunque, spostati sul Centrale: l'azzurro e lo spagnolo sono stati accolti da un boato del pubblico presente con il coro "Sinner, Sinner" e lì è stata partita vera
- La seconda parte di allenamento sul Centrale è terminata dopo circa un'ora, con Jannik che si è preso il primo set 6-3 e il secondo sul parziale 1-1
- Altro momento autografi per Sinner: quasi in 4000 erano presenti sul Centrale della Inalpi Arena
- E lo splendido allenamento di Sinner e Alcaraz si è concluso con un selfie
- Ed eccolo il selfie scattato e postato da Alcaraz e che, inevitabilmente, è diventato subito virale