Sinner-Alcaraz e la prima giornata alle Atp Finals: dall'allenamento al Blue carpet. FOTO

ATP FINALS fotogallery
25 foto
©Getty

L'allenamento insieme, poi il Blue Carpet e il media day: è stata una lunga giornata per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che tra campo, selfie e sorrisi, hanno iniziato - in attesa dei primi incontri ufficiali - la loro avventura alle Atp Finals di Torino 2025. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 9 al 16 novembre

SINNER-ALCARAZ, L'ALLENAMENTO INSIEME. VIDEO

