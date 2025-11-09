Zverev-Shelton LIVE alle 20.30 su Sky Sport Uno

Zverev-Shelton alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Il gruppo Bjorn Borg si apre con la sfida tra Sascha Zverev, campione alle Finals nel 2018 e nel 2021, e il debuttante Ben Shelton. Il match sarà in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Il calendario delle Atp Finals
Da domenica 9 a venerdì 14 novembre (round robin)
- ore 11.30 - Doppio
- ore 14 - Singolare
- ore 18 - Doppio
- non prima delle 20.30 - Singolare
Sabato 15 novembre (semifinali)
- ore 12 - Doppio
- ore 14.30 - Singolare
- non prima delle 18 - Doppio
- non prima delle 20.30 - Singolare
Domenica 16 novembre (finali)
- ore 15 - Finale doppio
- ore 18 - Finale singolare
I primi due classificati nei gironi si qualificano per le semifinali. Il giocatore o il team primo nel Gruppo A affronta il giocatore o il team secondo nel Gruppo B e viceversa.
Il regolamento delle Atp Finals
Le Atp Finals prevedono una fase a gironi, con otto giocatori/Coppie divisi in gironi da quattro. Tutti gli incontri di singolare si giocano al meglio dei tre set, con tiebreak in tutti i parziali, compresa la finale. Tutti i match di doppio sono al meglio dei tre set, con punto secco sul 40 pari e Match Tie-break al terzo set.
Tra il tedesco e lo statunitense sarà il primo confronto in carriera sul cemento indoor. I due precedenti sul duro si sono giocati entrambi a Cincinnati, lo scorso anno e quest'anno
Zverev-Shelton, tutti i precedenti
- 2025 - Cincinnati (QF): Zverev b. Shelton 6-2, 6-2
- 2025 - Stoccarda (SF): Zverev b. Shelton 7-6, 7-6
- 2025 - Monaco (F): Zverev b. Shelton 6-2, 6-4
- 2024 - Cincinnati (QF): Zverev b. Shelton 3-6, 7-6, 7-5
Quello tra Zverev e Shelton sarà il quarto confronto stagionale, il quinto complessivo. Finora il bilancio è a senso unico: 4-0 per il tedesco
Il girone di Zverev e Shelton è lo stesso di Jannik Sinner che scenderà in campo domani alle 20.30 contro Felix Auger-Aliassime . IL CALENDARIO DI JANNIK
Zverev tornerà in campo una settimana dopo la semifinale di Parigi persa contro Jannik Sinner. Sarà importante capire le condizioni del tedesco che in quel match ha accusato un problema alla caviglia
Shelton: "Affrontare Sinner in Italia sarà speciale"
Atp Finals, Shelton: "Nel 2026 voglio essere più continuo"
Da una parte il decano, dall'altra il debuttante. Per Ben Shelton, infatti, sarà la prima volta alle Atp Finals: ci arriva dopo un anno da 40 vittorie e 21 sconfitte
Zverev è il "decano" delle Atp Finals 2025. Ottava partecipazione per il tedesco che ha già vinto due volte il master, nel 2018 e nel 2021 (quest'ultima proprio a Torino)
Come seguire le Atp Finals su Sky Sport e NOW
Sarà copertura totale dell'evento con tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta. Ogni giorno ben 12 ore live, dal mattino a notte inoltrata, per un totale di quasi 100 ore per non perdere neanche un istante dell'appuntamento torinese, a partire dagli allenamenti di preparazione dei grandi campioni fino alle analisi serali della giornata appena conclusa.
Il programma di oggi su Sky Sport Tennis e NOW
- LIVE - BOLELLI/VAVASSORI vs Cash/Glasspool
- ore 20 - Studio Atp Finals
- ore 20.30 - Zverev (Ger) vs Shelton (Usa) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 22.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 23 - Atp Finals The Insider - Anche su Sky Sport Uno
