Sinner alle Atp Finals: avversari e calendario

Percorso tracciato per Jannik Sinner alle Atp Finals. L'azzurro guida il gruppo Borg con Zverev, Shelton e uno tra Auger-Aliassime e Musetti. Ancora da ufficializzare il calendario del round robin che verrà svelato entro venerdì sera: debutto fissato tra domenica e lunedì. Le Atp Finals saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 9 al 16 novembre
- Jannik Sinner dovrà attendere ancora un paio di ore prima di conoscere il suo calendario alle Atp Finals. Inserito nel gruppo Borg, l'azzurro sfiderà Zverev, Shelton e uno tra Auger-Aliassime e Musetti. Ancora da capire, però, chi sarà l'avversario al debutto e se Jannik giocherà domenica o lunedì. "L'orario di gioco verrà comunicato al più tardi venerdì sera, in funzione dei risultati di gioco di Atene" ha spiegato il presidente Atp, Andrea Gaudenzi
- Alexander ZVEREV
- Precedenti con Sinner: 5-4 per Jannik
- Ben SHELTON
- Precedenti con Sinner: 7-1 per Jannik
- Felix AUGER-ALIASSIME o Lorenzo MUSETTI
- Precedenti Auger-Aliassime con Sinner: 3-2 per Jannik
- Precedenti Musetti con Sinner: 3-0 per Jannik
- Sabato 15 novembre ore 14.30 (sessione pomeridiana) oppure ore 20.30 (sessione serale)
- Domenica 16 novembre ore 18