Sinner alle Atp Finals: avversari e calendario

Percorso tracciato per Jannik Sinner alle Atp Finals. L'azzurro guida il gruppo Borg con Zverev, Shelton e uno tra Auger-Aliassime e Musetti. Ancora da ufficializzare il calendario del round robin che verrà svelato entro venerdì sera: debutto fissato tra domenica e lunedì. Le Atp Finals saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 9 al 16 novembre

