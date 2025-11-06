Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner alle Atp Finals 2025: girone, avversari e calendario

Tennis fotogallery
6 foto

Percorso tracciato per Jannik Sinner alle Atp Finals. L'azzurro guida il gruppo Borg con Zverev, Shelton e uno tra Auger-Aliassime e Musetti. Ancora da ufficializzare il calendario del round robin che verrà svelato entro venerdì sera: debutto fissato tra domenica e lunedì. Le Atp Finals saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 9 al 16 novembre

TUTTI I GIRONI

ALTRE FOTOGALLERY

Sinner alle Atp Finals: avversari e calendario

Tennis

Percorso tracciato per Jannik Sinner alle Atp Finals. L'azzurro guida il gruppo Borg con Zverev,...

6 foto

I gironi delle Atp Finals 2025

Tennis

Jannik Sinner guida il gruppo Borg alle Atp Finals. L'azzurro nel girone con Zverev e Shelton,...

11 foto

Atp Finals, alle 12 il sorteggio: le 4 fasce

Tennis

A Torino, ore 12, si svolgerà il sorteggio dei gironi delle Atp Finals. Sinner e Alcaraz,...

6 foto

Rybakina e Anisimova in semifinale, out Swiatek

wta finals

Elena Rybakina e Amanda Anisimova staccano il pass per le semifinali delle Wta Finals. La kazaka...

9 foto

Sinner punta Alcaraz: la classifica montepremi

prize money

Dopo la vittoria del Masters 1000 di Parigi in finale contro Auger-Aliassime, Jannik Sinner ha...

31 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Al via i quarti a Toronto e Montreal: il programma

    guida tv

    Si aprono i quarti di finale al Masters 1000 di Toronto: in campo la prima testa di serie, Sascha...

    Cobolli per i quarti: il programma di oggi su Sky

    Tennis

    L'azzurro affronterà l'americano e testa di serie numero 4 Ben Shelton per un posto nei quarti di...

    Errani/Paolini e non solo: il programma di oggi

    canada open

    Tra Toronto e Montreal iniziano gli ottavi di finale del Canada Open. Apre il derby...