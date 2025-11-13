Fritz-De Minaur LIVE su Sky Sport Uno

Fritz-De Minaur alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Taylor Fritz e Alex De Minaur aprono l'ultima giornata del gruppo Connors, dove ancora è tutto in gioco per la qualificazione in semifinale. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
8° game: De Minaur tiene il servizio, 4-4 con Fritz
Sotto 0-30 De Minaur esce alla grande: quattro punti di fila per l'australiano, che resta a contatto
7° game: Fritz tiene il servizio, 4-3 con De Minaur
Fritz ora sugli scudi con il servizio: turno tenuto a zero per l'americano, che torna davanti
6° game: break Fritz, 3-3 con De Minaur
Molto veloce Fritz in uscita dal servizio per il 15-30, poi guadagna due palle break (15-40): arriva il contro-break per l'americano
5° game: Fritz tiene il servizio, 2-3 con De Minaur
Torna la prima e Fritz sale 40-0, poi viene trascinato ai vantaggi: l'americano si impone, ma che sofferenza!
4° game: De Minaur tiene il servizio, 3-1 con Fritz
Fritz sale 15-30, De Minaur gioca tre punti fantastici e conferma il break
3° game: break De Minaur, 2-1 con Fritz
Poche prime per Fritz, un paio di errori regalano il break a De Minaur che va subito a segno!
2° game: De Minaur tiene il servizio, 1-1 con Fritz
Esce bene dal servizio l'australiano, che sale 40-15. Il suo primo doppio fallo manda Fritz a 30, poi chiude a rete
1° game: Fritz tiene il servizio, 1-0 con De Minaur
Sale 40-0 Fritz che cede un solo 15. Parte avanti lui
1° SET AL VIA! Servizio Fritz
Sorteggio in corso, poi un po' di riscaldamento e si parte
Ingresso in campo per i giocatori!
Quasi tutto pronto alla Inalpi Arena: tra poco l'ingresso in campo di Fritz e De Minaur. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Stasera toccherà poi a Lorenzo Musetti, a caccia dell'impresa con Carlos Alcaraz. Di contro lo spagnolo può chiudere l'anno da n. 1 in caso di vittoria. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno e NOW
Il montepremi del doppio (per coppia)
- Campioni imbattuti: $959.300
- Vittoria in finale: $356.800
- Vittoria in semifinale: $178.500
- Vittoria in ogni match del girone: $96.600
- Quota di partecipazione: $134.200
- Riserva: $51.700
Il montepremi del singolare
- Campione imbattuto: $5.071.000
- Vittoria in finale: $2.367.000
- Vittoria in semifinale: $1.183.500
- Vittoria in ogni match del girone: $396.500
- Quota di partecipazione: $331.000
- Riserva: $155.000
Il montepremi complessivo delle Atp Finals è di 15.500.000 dollari. Quest'anno il premio per il campione imbattuto sara di 5,07 milioni di dollari: si tratta del premio più alto mai messo in palio nella storia dell'Atp. Di seguito il prize money turno per turno
I criteri in caso di parità tra più giocatori
- In caso di parità tra due giocatori, avrà la precedenza chi ha vinto lo scontro diretto.
- In caso di parità tra tre giocatori, il criterio di spareggio sarà determinato da:
- Numero di partite giocate
- Totale di set vinti
- Totale di giochi vinti
- Posizione in classifica il lunedì dopo l'ultimo torneo stagionale nel calendario dell'Atp
Fritz è imbattuto quest'anno contro tennisti australiani: 5 vittorie su 5. Il bilancio diventa 30-10 considerando tutti i match in carriera nel circuito maggiore con giocatori aussie
De Minaur ha vinto quest'anno solo una partita contro top 10, in Laver Cup contro Zverev. Poi 10 sconfitte: l'ultima in ordine di tempo quella di martedì con Musetti
Ci sono quattro precedenti su cemento indoor: il bilancio è 2-2, ma Fritz ha vinto le ultime due partite su questa superficie. Una di queste proprio a Torino lo scorso anno nel round robin
De Minaur-Fritz, tutti i precedenti
- 2024 - Davis Cup (QF): Fritz b. De Minaur 6-3, 6-4
- 2024 - Atp Finals (RR): Fritz b. De Minaur 5-7, 6-4, 6-3
- 2024 - United Cup (RR): De Minaur b. Fritz 6-4, 6-2
- 2023 - Toronto (R16): De Minaur b. Fritz 7-6, 4-6, 6-1
- 2022 - Eastbourne (SF): Fritz b. De Minaur 6-1, 6-7, 6-3
- 2022 - Indian Wells (R16): Fritz b. De Minaur 3-6, 6-4, 7-6
- 2021 - US Open (R128): Fritz b. De Minaur 7-6, 6-2, 1-6, 6-4
- 2019 - Basilea (R16): De Minaur b. Fritz 6-3, 6-3
- 2019 - Atlanta (F): De Minaur b. Fritz 6-3, 7-6
- 2018 - Next Gen Atp Finals (RR): De Minaur b. Fritz 4-3, 4-1, 4-2
De Minaur e Fritz si affronteranno per l'undicesima volta in carriera, la prima nel 2025. Il bilancio è in perfetta parità: cinque vittorie a testa
"Non so quante altre volte potrò sopportare una sconfitta come questa" aveva detto De Minaur in conferenza stampa dopo il ko con Musetti. "Se voglio davvero fare sul serio e compiere il prossimo passo nella mia carriera, partite come queste non posso perderle"
De Minaur è reduce da due sconfitte consecutive, contro Alcaraz e Musetti. C'è un tabù da sfatare per l'australiano che finora ha perso 5 partite su 5 alle Finals
Il cammino di De Minaur
- RR: vs Alcaraz 6-7, 2-6
- RR: vs Musetti 5-7, 6-3, 5-7
Una vittoria e una sconfitta per Fritz che martedì ha giocato alla pari contro Carlos Alcaraz, cedendo solo dopo 2 ore e 50 minuti di gioco
Il cammino di Fritz
- RR: vs Musetti 6-3, 6-4
- RR: vs Alcaraz 7-6, 5-7, 3-6
Cosa serve a Musetti per la semifinale
La classifica del girone Connors
- Carlos Alcaraz (Esp) 2-0 (set 4-1, game 32-23)
- Taylor Fritz (Usa) 1-1 (set 3-2, game 26-26)
- LORENZO MUSETTI (Ita) 1-1 (set 2-3, game 24-28)
- Alex De Minaur (Aus) 0-2 (set 1-4, game 24-30)
Nel girone Connors si apre una giornata tanto decisiva quanto incerta. Tutto è ancora in gioco e le due partite di oggi (Fritz-De Minaur prima e Alcaraz-Musetti poi) sono direttamente collegate in ottica qualificazione
Giovedì dedicato al gruppo Connors alle Atp Finals. Ad aprire la terza giornata del girone saranno Taylor Fritz e Alex De Minaur