Fritz-De Minaur LIVE su Sky Sport Uno

Fritz-De Minaur alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita

live atp finals

Taylor Fritz e Alex De Minaur aprono l'ultima giornata del gruppo Connors, dove ancora è tutto in gioco per la qualificazione in semifinale. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

CLASSIFICHE, RISULTATI E CALENDARIO DELLE FINALS

FRITZ-DE MINAUR 4-4 LIVE

  Guarda Fritz-De Minaur su Sky o in streaming su NOW
  • Solo su Sky il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open
LIVE

8° game: De Minaur tiene il servizio, 4-4 con Fritz

Sotto 0-30 De Minaur esce alla grande: quattro punti di fila per l'australiano, che resta a contatto

7° game: Fritz tiene il servizio, 4-3 con De Minaur

Fritz ora sugli scudi con il servizio: turno tenuto a zero per l'americano, che torna davanti

6° game: break Fritz, 3-3 con De Minaur

Molto veloce Fritz in uscita dal servizio per il 15-30, poi guadagna due palle break (15-40): arriva il contro-break per l'americano

5° game: Fritz tiene il servizio, 2-3 con De Minaur

Torna la prima e Fritz sale 40-0, poi viene trascinato ai vantaggi: l'americano si impone, ma che sofferenza!

4° game: De Minaur tiene il servizio, 3-1 con Fritz

Fritz sale 15-30, De Minaur gioca tre punti fantastici e conferma il break

3° game: break De Minaur, 2-1 con Fritz

Poche prime per Fritz, un paio di errori regalano il break a De Minaur che va subito a segno! 

2° game: De Minaur tiene il servizio, 1-1 con Fritz

Esce bene dal servizio l'australiano, che sale 40-15. Il suo primo doppio fallo manda Fritz a 30, poi chiude a rete

1° game: Fritz tiene il servizio, 1-0 con De Minaur

Sale 40-0 Fritz che cede un solo 15. Parte avanti lui

1° SET AL VIA! Servizio Fritz

Sorteggio in corso, poi un po' di riscaldamento e si parte

Ingresso in campo per i giocatori! 

Quasi tutto pronto alla Inalpi Arena: tra poco l'ingresso in campo di Fritz e De Minaur. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Stasera toccherà poi a Lorenzo Musetti, a caccia dell'impresa con Carlos Alcaraz. Di contro lo spagnolo può chiudere l'anno da n. 1 in caso di vittoria. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno e NOW

Musetti-Alcaraz LIVE giovedì alle 20.30 su Sky

Il montepremi del doppio (per coppia)

  • Campioni imbattuti: $959.300
  • Vittoria in finale: $356.800
  • Vittoria in semifinale: $178.500
  • Vittoria in ogni match del girone: $96.600
  • Quota di partecipazione: $134.200
  • Riserva: $51.700

Il montepremi del singolare

  • Campione imbattuto: $5.071.000
  • Vittoria in finale: $2.367.000
  • Vittoria in semifinale: $1.183.500
  • Vittoria in ogni match del girone: $396.500
  • Quota di partecipazione: $331.000
  • Riserva: $155.000

Il montepremi complessivo delle Atp Finals è di 15.500.000 dollari. Quest'anno il premio per il campione imbattuto sara di 5,07 milioni di dollari: si tratta del premio più alto mai messo in palio nella storia dell'Atp. Di seguito il prize money turno per turno

I criteri in caso di parità tra più giocatori

  • In caso di parità tra due giocatori, avrà la precedenza chi ha vinto lo scontro diretto.
  • In caso di parità tra tre giocatori, il criterio di spareggio sarà determinato da:
  1. Numero di partite giocate
  2. Totale di set vinti
  3. Totale di giochi vinti
  4. Posizione in classifica il lunedì dopo l'ultimo torneo stagionale nel calendario dell'Atp

Fritz è imbattuto quest'anno contro tennisti australiani: 5 vittorie su 5. Il bilancio diventa 30-10 considerando tutti i match in carriera nel circuito maggiore con giocatori aussie

De Minaur ha vinto quest'anno solo una partita contro top 10, in Laver Cup contro Zverev. Poi 10 sconfitte: l'ultima in ordine di tempo quella di martedì con Musetti

Ci sono quattro precedenti su cemento indoor: il bilancio è 2-2, ma Fritz ha vinto le ultime due partite su questa superficie. Una di queste proprio a Torino lo scorso anno nel round robin

De Minaur-Fritz, tutti i precedenti

  • 2024 - Davis Cup (QF): Fritz b. De Minaur 6-3, 6-4
  • 2024 - Atp Finals (RR): Fritz b. De Minaur 5-7, 6-4, 6-3
  • 2024 - United Cup (RR): De Minaur b. Fritz 6-4, 6-2
  • 2023 - Toronto (R16): De Minaur b. Fritz 7-6, 4-6, 6-1
  • 2022 - Eastbourne (SF): Fritz b. De Minaur 6-1, 6-7, 6-3
  • 2022 - Indian Wells (R16): Fritz b. De Minaur 3-6, 6-4, 7-6
  • 2021 - US Open (R128): Fritz b. De Minaur 7-6, 6-2, 1-6, 6-4
  • 2019 - Basilea (R16): De Minaur b. Fritz 6-3, 6-3
  • 2019 - Atlanta (F): De Minaur b. Fritz 6-3, 7-6
  • 2018 - Next Gen Atp Finals (RR): De Minaur b. Fritz 4-3, 4-1, 4-2

De Minaur e Fritz si affronteranno per l'undicesima volta in carriera, la prima nel 2025. Il bilancio è in perfetta parità: cinque vittorie a testa

"Non so quante altre volte potrò sopportare una sconfitta come questa" aveva detto De Minaur in conferenza stampa dopo il ko con Musetti. "Se voglio davvero fare sul serio e compiere il prossimo passo nella mia carriera, partite come queste non posso perderle"

De Minaur è reduce da due sconfitte consecutive, contro Alcaraz e Musetti. C'è un tabù da sfatare per l'australiano che finora ha perso 5 partite su 5 alle Finals

Il cammino di De Minaur

  • RR: vs Alcaraz 6-7, 2-6
  • RR: vs Musetti 5-7, 6-3, 5-7

Una vittoria e una sconfitta per Fritz che martedì ha giocato alla pari contro Carlos Alcaraz, cedendo solo dopo 2 ore e 50 minuti di gioco

Il cammino di Fritz

  • RR: vs Musetti 6-3, 6-4
  • RR: vs Alcaraz 7-6, 5-7, 3-6

Cosa serve a Musetti per la semifinale

Musetti punta la semifinale alle Finals: si qualifica se...

La classifica del girone Connors

  1. Carlos Alcaraz (Esp) 2-0 (set 4-1, game 32-23)
  2. Taylor Fritz (Usa) 1-1 (set 3-2, game 26-26)
  3. LORENZO MUSETTI (Ita) 1-1 (set 2-3, game 24-28)
  4. Alex De Minaur (Aus) 0-2 (set 1-4, game 24-30)

Nel girone Connors si apre una giornata tanto decisiva quanto incerta. Tutto è ancora in gioco e le due partite di oggi (Fritz-De Minaur prima e Alcaraz-Musetti poi) sono direttamente collegate in ottica qualificazione

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT TENNIS (203)

  • LIVE - Krawietz/Puetz vs BOLELLI/VAVASSORI
  • ore 13 - Il tennis è servito (su Sky Sport 24)
  • ore 13.30 - Studio Finals
  • ore 14 - Fritz (Usa) vs De Minaur (Aus)
  • a seguire - Studio Finals
  • ore 17.30 - Studio Finals
  • ore 18 - Cash/Glasspool vs Granollers/Zeballos
  • a seguire - Studio Finals
  • ore 20 - Studio Finals
  • ore 20.30 - Alcaraz (Esp) vs MUSETTI (Ita)
  • a seguire - Studio Finals
  • ore 23 - The Insider

Il match sarà in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Giovedì dedicato al gruppo Connors alle Atp Finals. Ad aprire la terza giornata del girone saranno Taylor Fritz e Alex De Minaur

