Sinner-De Minaur sabato alle 14.30 su Sky Sport

Appuntamento con la semifinale alle Atp Finals per Jannik Sinner. L'azzurro affronterà sabato alle 14.30 l'australiano De Minaur, battuto 12 volte in carriera. Il match sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sinner-De Minaur, tutti i precedenti

Il bilancio nei precedenti è a senso unico in favore di Sinner: 12 partite giocate e 12 vittorie. De Minaur, infatti, è il giocatore battuto più volte in carriera dal tennista azzurro. Quest'anno tre precedenti tra gli Australian Open, Vienna e Pechino con l'australiano che ha vinto solo un set. Di seguito tutti i confronti