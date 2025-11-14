Sinner-De Minaur sabato alle 14.30 su Sky Sport

Sinner-De Minaur alle Atp Finals, dove vedere in tv e streamingatp finals
Appuntamento con la semifinale alle Atp Finals per Jannik Sinner. L'azzurro affronterà sabato alle 14.30 l'australiano De Minaur, battuto 12 volte in carriera. Il match sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Jannik Sinner si prepara alla terza semifinale consecutiva alle Atp Finals. Dopo aver superato il round robin al primo posto nel gruppo Borg, l'azzurro affronterà Alex De Minaur per un posto in finale. Appuntamento sabato alle 14.30, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
Sinner-De Minaur, tutti i precedenti
Il bilancio nei precedenti è a senso unico in favore di Sinner: 12 partite giocate e 12 vittorie. De Minaur, infatti, è il giocatore battuto più volte in carriera dal tennista azzurro. Quest'anno tre precedenti tra gli Australian Open, Vienna e Pechino con l'australiano che ha vinto solo un set. Di seguito tutti i confronti
- 2019 - Next Gen Atp Finals (F): Sinner b. De Minaur 4-2, 4-1, 4-2
- 2020 - Sofia (QF): Sinner b. De Minaur 6-7, 6-4, 6-1
- 2022 - Australian Open (R16): Sinner b. De Minaur 7-6, 6-3, 6-4
- 2022 - Madrid (R32): Sinner b. De Minaur 6-4, 6-1
- 2023 - Toronto (F): Sinner b. De Minaur 6-4, 6-1
- 2023 - Davis Cup (F): Sinner b. De Minaur 6-3, 6-0
- 2024 - Rotterdam (F): Sinner b. De Minaur 7-5, 6-4
- 2024 - Atp Finals (RR): Sinner b. De Minaur 6-3, 6-4
- 2024 - Davis Cup (SF): Sinner b. De Minaur 6-3, 6-4
- 2025 - Australian Open (QF): Sinner b. De Minaur 6-3, 6-2, 6-1
- 2025 - Pechino (SF): Sinner b. De Minaur 6-3, 4-6, 6-2
- 2025 - Vienna (SF): Sinner b. De Minaur 6-3, 6-4