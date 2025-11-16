Sinner-Alcaraz, le FOTO più belle della finale

Show e spettacolo per la finale tra Sinner e Alcaraz a Torino. Un match preceduto dal "music break" con Gianni Morandi e l'inno di Mameli cantato da Il Volo, poi lo spettacolo si è spostato in campo. Grande equilibrio nel primo set (vinto da Jannik al termine di un tiebreak fenomenale), con Alcaraz che dopo il nono gioco ha chiesto l'intervento del fisioterapista per un fastidio alla coscia. Di seguito le foto più belle della finale delle Atp Finals

SINNER-ALCARAZ LIVE