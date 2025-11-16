Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner-Alcaraz, le foto della finale delle Atp Finals

atp finals fotogallery
12 foto

Show e spettacolo per la finale tra Sinner e Alcaraz a Torino. Un match preceduto dal "music break" con Gianni Morandi e l'inno di Mameli cantato da Il Volo, poi lo spettacolo si è spostato in campo. Grande equilibrio nel primo set (vinto da Jannik al termine di un tiebreak fenomenale), con Alcaraz che dopo il nono gioco ha chiesto l'intervento del fisioterapista per un fastidio alla coscia. Di seguito le foto più belle della finale delle Atp Finals

SINNER-ALCARAZ LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Sinner-Alcaraz, le FOTO più belle della finale

atp finals

Show e spettacolo per la finale tra Sinner e Alcaraz a Torino. Un match preceduto dal "music...

11 foto

Sinner-Alcaraz, la corsa al n°1 riparte stasera

Tennis

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si giocheranno il titolo delle Finals a Torino nella finale in...

31 foto

Sarà ancora Sinner-Alcaraz: tutti i precedenti

Tennis

Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner per la sesta volta in questo 2025 a livello Atp, la...

16 foto

Sinner tra le leggende: 30 vittorie di fila indoor

il dato

Jannik Sinner allunga la striscia di vittorie su cemento indoor grazie al successo in semifinale...

8 foto

Sinner, domenica alle 18 la finale con Alcaraz

atp finals

Terza finale consecutiva alle Atp Finals per Jannik Sinner che batte Alex De Minaur in due set....

5 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Musetti e il doppio: il programma di oggi su Sky

    atp finals

    Terza giornata alle Atp Finals con il gruppo Connors protagonista. Lorenzo Musetti sfida De...

    Tragedia a Torino, morti due spettatori per malore

    ATP FINALS

    Si sono verificati due decessi nella giornata di lunedì 10 novembre alle Atp Finals in corso...

    Sinner parte forte: Auger battuto in due set

    atp finals

    Sinner inizia con una vittoria il suo cammino alle Atp Finals 2025: battuto 7-5, 6-1 il canadese...