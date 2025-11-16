Sinner-Alcaraz, le FOTO più belle della finale

Sinner-Alcaraz, le foto della finale delle Atp Finals
Show e spettacolo per la finale tra Sinner e Alcaraz a Torino. Un match preceduto dal "music break" con Gianni Morandi e l'inno di Mameli cantato da Il Volo, poi lo spettacolo si è spostato in campo. Grande equilibrio nel primo set (vinto da Jannik al termine di un tiebreak fenomenale), con Alcaraz che dopo il nono gioco ha chiesto l'intervento del fisioterapista per un fastidio alla coscia. Di seguito le foto più belle della finale delle Atp Finals
- Finale introdotta con il music break affidato a Gianni Morandi che ha intonato alcuni dei suoi grandi successi. "Mi fa piacere essere qua, non vedo l'ora, sono emozionato nell'aspettare due grandi campioni, il nostro grande Sinner e il grandissimo Alcaraz - ha detto Morandi - Loro sono molto amici, sarà una sfida straordinaria"
- Cerimonia pre partita con l'inno di Mameli, cantato da Il Volo
- Inizia lo show con l'ingresso in campo di Jannik Sinner, accolto come sempre dall'ovazione della Inalpi Arena
- Dopo l'azzurro entra in campo Carlos Alcaraz
- La consueta foto di rito a rete prima del Sincaraz atto VI del 2025
- Tanti i vip presenti sugli spalti. Tra loro anche Guga Kuerten, campione alle Atp Finals 2000
- Fabio Fognini e Flavia Pennetta
- Lo chef e giudice di Masterchef, Antonino Cannavacciuolo
- Dopo un quarto d'ora di gioco, la partita è stata interrotta per un intervento medico. Il gioco è stato sospeso quando stava per servire Sinner, sul 40 pari, per via di un malore sugli spalti. Il gioco è ripreso dopo uno stop di 11 minuti, con lo spettatore uscito dalle tribune sulle sue gambe
- L'avvio è sul filo dell'equilibrio, senza palle break. Il primo episodio dopo il nono break: Alcaraz lamenta un fastidio al flessore della coscia destra e chiede l'intervento del fisioterapista
- La prima palla break del set arriva nel dodicesimo gioco, sul servizio di Sinner, ed è un set point per Alcaraz. Jannik, però, alza il livello come spesso accade nei momenti importanti. Seconda robusta per annullare il set point, poi altri due punti per assicurarsi il tiebreak
- Nel tiebreak il livello è spaziale. Ad avere la meglio è Sinner che chiude il set dopo un'ora e 19 minuti