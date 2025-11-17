Sinner conquista le prime pagine dei giornali sportivi e generalisti italiani dopo il secondo trionfo consecutivo alle Atp Finals. Per la Gazzetta dello Sport è "sempre il Re"; Tuttosport, invece, lo definisce "il maestro dei maestri". Spazio al trionfo di Jannik anche sui quotidiani spagnoli ("Maestro Sinner" scrive Mundo Deportivo) e su L'Equipe. Di seguito le prime pagine dedicate al trionfo del tennista azzurro a Torino

HIGHLIGHTS - FOTO - RANKING