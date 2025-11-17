Sinner vince le Atp Finals 2025: la rassegna stampa dei giornali di oggi
Sinner conquista le prime pagine dei giornali sportivi e generalisti italiani dopo il secondo trionfo consecutivo alle Atp Finals. Per la Gazzetta dello Sport è "sempre il Re"; Tuttosport, invece, lo definisce "il maestro dei maestri". Spazio al trionfo di Jannik anche sui quotidiani spagnoli ("Maestro Sinner" scrive Mundo Deportivo) e su L'Equipe. Di seguito le prime pagine dedicate al trionfo del tennista azzurro a Torino
- Sei sempre il Re
- Vamos! Jannik, un'altra standing ovation
- Numero primo. Sinner, il maestro dei maestri
- Sinner trionfa nella grande sfida tra fenomeni
- È Sinner il maestro: piegato Alcaraz in due set
- Grazie Maestro
- Trionfo alle Atp Finals: il Maestro resta Sinner
- Sinner schiacciasassi
- La sfida dei titani
- Fantastico
- Sinner inarrestabile
- Alcaraz si arrende a Sinner
- Sinner torna a incoronarsi Maestro
- Maestro Sinner
- Alcaraz non può nulla contro Sinner, però è lui il n. 1
- Sinner batte Alcaraz e alza la Coppa dei Maestri
- Sinner batte Alcaraz e si prende le ATP Finals senza cedere un solo set