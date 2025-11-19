Italia-Austria, il quarto di finale LIVE alle 16

Offerte Black Friday
Italia-Austria in Coppa Davis Finals: il risultato in diretta live

live coppa davis

A Bologna è il giorno dell'Italia: gli azzurri iniziano la difesa del titolo contro l'Austria con Berrettini-Rodionov, poi Cobolli-Misolic e l'eventuale doppio. Chi vince sfiderà in semifinale il Belgio. Inizio alle ore 16 in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

IL TABELLONE DELLA FINAL 8

ITALIA - AUSTRIA LIVE DALLE 16

  • ore 16: BERRETTINI - Rodionov 
  • a seguire: COBOLLI - Misolic
  • ev. BOLELLI/VAVASSORI - Miedler/Erler
Italia-Austria, le lineup ufficiali

  • Berrettini vs Rodionov  
  • Cobolli vs Misolic  
  • Bolelli e Vavassori vs Erler e Miedler
Autentica rivelazione dell'edizione 2025, l'Austria capitanata da Jurgen Melzer ha raggiunto Bologna eliminando prima la Finlandia e poi, a sorpresa, l'Ungheria. Nessuna grande individualità (il migliore per classifica è Filip Misolic, n. 79 Atp), ma tanto lavoro di squadra alle spalle per riportare l'Austria tra le migliore otto nazioni al mondo 13 anni dopo l'ultima volta.

Il capitano Filippo Volandri non avrà i due top 10 (Sinner e Musetti), ma potrà contare su una squadra più che competitiva. Tre singolaristi di spessore (Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego) più una coppia di doppio in forma come Bolelli/Vavassori

L'Italia riparte dagli ultimi due successi a Malaga, trascinata in entrambe le Finals da Jannik Sinner. All'orizzonte c'è un sogno: vincere il titolo in casa e centrare il terzo trionfo consecutivo. Nella storia della Coppa Davis ci sono riuscite solo quattro nazioni: l'ultima gli Stati Uniti a fine anni '70

L'Austria, soprattutto, può contare su un doppio di specialisti, formato da Lucas Miedler (n. 23 del ranking di specialità) e Alexander Erler (n. 43 di doppio). Insieme hanno vinto sette titoli Atp, l'ultimo lo scorso anno a Vienna.

Il miglior giocatore per classifica, invece, è Filip Misolic. Attuale n. 79 Atp, quest'anno ha raggiunto per la prima volta un terzo turno Slam, al Roland Garros. Non è stato impiegato dal capitano Melzer nel tie con l'Ungheria e in Davis ha giocato solo due match (entrambi vinti)

Jurij Rodionov è stato "l'eroe" di Davis dell'Austria. Attualmente è n. 157 al mondo, ma con un best ranking da n. 87 (2024).  Rodionov ha debuttato in Davis nel 2019 e vanta un bilancio d 7 vittorie e 5 sconfitte

I convocati dell'Austria

  • Filip Misolic (n. 79 Atp)
  • Jurij Rodionov (n. 177 Atp)
  • Lukas Neumayer (n. 189 Atp)
  • Lucas Miedler (n. 23 Atp in doppio)
  • Alexander Erler (n. 43 Atp in doppio)

Capitano: Jurgen Melzer

I convocati dell'Italia

  • Flavio Cobolli (n. 22 Atp)
  • Lorenzo Sonego (n. 39 Atp)
  • Matteo Berrettini (n. 56 Atp)
  • Simone Bolelli (n. 13 Atp in doppio)
  • Andrea Vavassori (n. 14 Atp in doppio)

Capitano: Filippo Volandri

Il programma dei quarti di finale

  • Belgio-Francia 0-2
  • Italia-Austria (mercoledì ore 16)
  • Spagna-Rep. Ceca (giovedì ore 10)
  • Germania-Argentina (giovedì ore 17)

Il tie è in programma dalle 16 in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Inizia il cammino dell'Italia nella Final 8 di Coppa Davis a Bologna. I ragazzi di Filippo Volandri sfidano l'Austria nei quarti di finale

