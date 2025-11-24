Italia in Coppa Davis, abbiamo due squadre competitive: chi come noi? Il confronto
Jannik Sinner l'avevo detto: "L'Italia è forte, possiamo vincere la Coppa Davis anche senza di me". I fatti hanno dato ragione all'azzurro e confermato la forza degli azzurri. Negli ultimi tre anni capitan Volandri ha schierato otto giocatori diversi, due squadre in grado di vincere il titolo negli ultimi tre anni. Ma chi come noi può avere due team competitivi? Il confronto con le altre nazioni
- Tre Coppe Davis di fila, prima nazione a riuscirci dal 1972. È un risultato storico quello centrato dall'Italia di Filippo Volandri, una vera e propria impresa dello sport italiano;
- C'è una forza per l'Italtennis: il gruppo. Tanti giocatori forti a disposizione del capitano e una squadra vincente anche senza i primi due giocatori per ranking, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti
- Chi ha sempre creduto nel trionfo dell'Italia a Bologna è Jannik Sinner. Assente quest'anno insieme a Lorenzo Musetti, l'azzurro aveva elogiato la qualità del gruppo azzurro e sottolineato le probabilità di vittoria anche senza di lui nell'intervista "Jannik oltre il tennis" con il direttore di Sky Sport, Federico Ferri. "Abbiamo una squadra incredibile e nessuno parla di questo - raccontava il n. 2 al mondo - Possiamo vincerla anche così, le probabilità sono alte"
- Il punto di forza dell'Italia, dunque, è l'intercambiabilità. Dal 2023 a oggi, infatti, capitan Volandri ha impiegato otto giocatori diversi nelle varie sfide, tra singolare e doppio.
- Hanno indossato la maglia azzurra Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori
- Il risultato? L'Italia ha vinto gli ultimi 13 tie consecutivi. Una nazionale competitiva, dunque, con due squadre: ma chi potrebbe fare altrettanto?
- Flavio Cobolli (n. 22 Atp)
- Matteo Berrettini (n. 56 Atp)
- Lorenzo Sonego (n. 39 Atp)
- Simone Bolelli (n. 13 Atp di doppio)
- Andrea Vavassori (n. 14 Atp di doppio)
- Jannik Sinner (n. 2 Atp)
- Lorenzo Musetti (n. 8 Atp)
- Luciano Darderi (n. 26 Atp)
- Matteo Arnaldi (n. 63 Atp)
- Mattia Bellucci (n. 74 Atp)
- Jaume Munar (n. 36 Atp)
- Pablo Carreno Busta (n. 89 Atp)
- Pedro Martinez (n. 95 Atp)
- Marcel Granollers (n. 6 Atp di doppio)
- Carlos Alcaraz (n. 1 Atp)
- Alejandro Davidovich Fokina (n. 14 Atp)
- Roberto Bautista Agut (n. 93 Atp)
- Carlos Taberner (n. 103 Atp)
- Martin Landaluce (n. 131 Atp)
- Arthur Rinderknech (n. 29 Atp)
- Giovanni Mpetshi Perricard (n. 59 Atp)
- Corentin Moutet (n. 35 Atp)
- Benjamin Bonzi (n. 96 Atp)
- Pierre-Hugues Herbert (n. 65 Atp di doppio)
- Ugo Humbert (n. 37 Atp)
- Arthur Fils (n. 40 Atp)
- Alexandre Muller (n. 42 Atp)
- Sadio Doumbia (n. 28 Atp di doppio)
- Fabien Reboul (n. 31 Atp di doppio)
- Alexander Zverev (n. 3 Atp)
- Jan-Lennard Struff (n. 84 Atp)
- Yannick Hanfmann (n. 104 Atp)
- Kevin Krawietz (n. 11 Atp di doppio)
- Tim Puetz (n. 11 Atp di doppio)
- Daniel Altimaier (n. 46 Atp)
- Justin Engel (n. 195 Atp)
- Mats Rosenkranz (n. 254 Atp)
- Jakob Schnaitter (n. 46 Atp in doppio)
- Mark Wallner (n. 46 Atp in doppio)
- Taylor Fritz (n. 6 Atp)
- Ben Shelton (n. 9 Atp)
- Tommy Paul (n. 20 Atp)
- Christian Harrison (n. 15 Atp di doppio)
- Evan King (n. 16 Atp di doppio)
- Learner Tien (n. 28 Atp)
- Frances Tiafoe (n. 30 Atp)
- Brandon Nakashima (n. 33 Atp)
- Alex Michelsen (n. 38 Atp)
- Sebastian Korda (n. 48 Atp)
- Reilly Opelka (n. 50 Atp)
- Jenson Brooksby (n. 53 Atp)
- Aleksandar Kovacevic (n. 62 Atp)
- Robert Cash (n. 37 Atp di doppio)
- JJ Tracy (n. 33 Atp di doppio)
- Jack Draper (n. 10 Atp)
- Cameron Norrie (n. 27 Atp)
- Jacob Fearnley (n. 71 Atp)
- Lloyd Glasspool (n. 1 Atp di doppio)
- Julian Cash (n. 2 Atp di doppio)
- Billy Harris (n. 125 Atp)
- Jan Choinski (n. 128 Atp)
- Daniel Evans (n. 183 Atp)
- Neal Skupski (n. 9 Atp di doppio)
- Joe Salisbury (n. 10 Atp di doppio)
- Alex De Minaur (n. 7 Atp)
- Alexei Popyrin (n. 54 Atp)
- Adam Walton (n. 78 Atp)
- Jordan Thompson (n. 68 Atp di doppio)
- Matthew Ebden (n. 69 Atp di doppio)
- Aleksandar Vukic (n. 82 Atp)
- Tristan Schoolkate (n. 100 Atp)
- James Duckworth (n. 106 Atp)
- John Peers (n. 50 Atp di doppio)
- Rinky Hijilata (n. 58 Atp di doppio)