Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Italia in Coppa Davis, abbiamo due squadre competitive: chi come noi? Il confronto

Tennis fotogallery
11 foto

Jannik Sinner l'avevo detto: "L'Italia è forte, possiamo vincere la Coppa Davis anche senza di me". I fatti hanno dato ragione all'azzurro e confermato la forza degli azzurri. Negli ultimi tre anni capitan Volandri ha schierato otto giocatori diversi, due squadre in grado di vincere il titolo negli ultimi tre anni. Ma chi come noi può avere due team competitivi? Il confronto con le altre nazioni

LO SPECIALE COPPA DAVIS

ALTRE FOTOGALLERY

L'Italia ha due squadre per la Davis: chi come noi

Tennis

Jannik Sinner l'avevo detto: "L'Italia è forte, possiamo vincere la Coppa Davis anche senza di...

11 foto

Appuntamento a gennaio: il calendario Atp 2026

Tennis

Conclusa la stagione 2025 con il terzo trionfo consecutivo dell'Italia in Coppa Davis, il tennis...

12 foto

Sinner e l'assalto al n. 1 nel 2026: gli scenari

ranking atp

Sinner chiude il 2025 con 550 punti di distacco da Alcaraz. La corsa per il numero 1 ripartirà a...

31 foto

"Coppa nostra": il trionfo in Davis sui giornali

PRIME PAGINE

I quotidiani sportivi e non solo celebrano il terzo trionfo consecutivo dell'Italia in Coppa...

15 foto

Fuoriprogramma Italia: si rompe la coppa. FOTO

coppa davis

Dall'abbraccio tra Cobolli e Volandri dopo la vittoria contro Munar alla premiazione finale, con...

12 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Coppa Davis 2026, l'Italia è già alla Final 8

    Tennis

    Anche nel 2026 l'Italia giocherà soltanto la Final 8 di Coppa Davis. Gli azzurri hanno ricevuto...

    Sinner e Zverev sullo stesso volo per le Maldive

    l'incontro

    Incontro in aereo per Jannik Sinner e Sascha Zverev. L'azzurro e il tedesco si sono incrociati...

    Mattarella invita l'Italtennis al Quirinale

    Tennis

    Dopo la vittoria della Coppa Davis contro la Spagna, il Presidente della Repubblica Sergio...