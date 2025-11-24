Jannik Sinner l'avevo detto: "L'Italia è forte, possiamo vincere la Coppa Davis anche senza di me". I fatti hanno dato ragione all'azzurro e confermato la forza degli azzurri. Negli ultimi tre anni capitan Volandri ha schierato otto giocatori diversi, due squadre in grado di vincere il titolo negli ultimi tre anni. Ma chi come noi può avere due team competitivi? Il confronto con le altre nazioni

