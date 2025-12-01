È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, il primo italiano a vincere uno Slam nel 1959 al Roland Garros (torneo dove riuscì a trionfare anche nel 1960). In totale ha conquistato 48 tornei in carriera, tra cui anche due volte gli Internazionali. È stato il capitano della prima Coppa Davis vinta dall'Italia nel 1976, unico giocatore italiano inserito nella Hall of Fame