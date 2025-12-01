Offerte Black Friday
Nicola Pietrangeli è morto a 92 anni: è stato il primo italiano a vincere uno Slam

È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, il primo italiano a vincere uno Slam nel 1959 al Roland Garros (torneo dove riuscì a trionfare anche nel 1960). In totale ha conquistato 48 tornei in carriera, tra cui anche due volte gli Internazionali. È stato il capitano della prima Coppa Davis vinta dall'Italia nel 1976, unico giocatore italiano inserito nella Hall of Fame

Il primato di Pietrangeli in Coppa Davis

Nicola Pietrangeli è ancora oggi il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). Ha formato con Orlando Sirola la coppia più vincente di sempre nella manifestazione (34 successi in 42 partite), l’ha vinta da capitano azzurro nel 1976

Binaghi: "Addio Pietrangeli, perdiamo un grande simbolo"

Angelo Binaghi, presidente della FederTennis, ha confermato la notizia della morte di Nicola Pietrangeli: "Addio Nicola, perdiamo un grande simbolo e io perdo un amico"

