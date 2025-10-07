Caviglia e caldo: le foto dell'odissea di Djokovic a Shanghai contro Munar
Più forte anche del caldo e di una caviglia malconcia. È sembrata più un'odissea che una partita di tennis quella che è valsa all'ex numero uno del mondo il pass per i quarti a Shanghai. Battuto Munar: qui le foto più belle dalla sofferenza al sorriso finale di Nole
- Siamo alla fine del secondo set: dopo un lungo scambio Munar vince il punto e impatta sull'1-1 dopo il 6-3 del primo. Djokovic cade a terra, stremato…
- Qui Nole soccorso dal suo team
- E dire che il momento di difficoltà legato al caldo a fine secondo set non è stato l'unico per Djokovic: già a inizio match il serbo aveva accusato un problema alla caviglia…
- Nole riesce comunque a proseguire, ma è il malore di cui parlavamo che sembra metterlo davvero ko
- Qui lo sguardo di sofferenza di Djokovic dopo i problemi legati a caldo e umidità.
- Controllo della pressione e altri accertamenti per lui
- Djokovic stringe i denti e prosegue.
- Alla fine, il 4 volte campione a Shanghai - che senza Sinner e Alcaraz vede la sua grande occasione - trova le energie per vincere 6-3, 5-7, 6-2 e restare in corsa per il titolo 101 in carriera.