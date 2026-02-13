Manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che giocherà per la prima volta in carriera l'Atp 500 di Doha. Oltre a Jannik, in campo anche il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz. Sabato in programma il sorteggio. Di seguito le teste di serie del torneo, che potrete seguire in diretta esclusiva dal 16 febbraio su Sky Sport e in streaming su NOW
- Testa di serie numero 1
- Miglior risultato a Doha: quarti di finale (2025)
- Testa di serie numero 2
- Miglior risultato a Doha: debuttante
- Testa di serie numero 3
- Miglior risultato a Doha: semifinale (2023, 2025)
- Testa di serie numero 4
- Miglior risultato a Doha: quarti di finale (2024)
- Testa di serie numero 5
- Miglior risultato a Doha: campione (2023)
- Testa di serie numero 6
- Miglior risultato a Doha: campione (2020, 2025)
- Testa di serie numero 7
- Miglior risultato a Doha: finale (2024)
- Testa di serie numero 8
- Miglior risultato a Doha: campione (2024)